مردم بدون حمل و نقل به سکونت در شهرهای جدید تمایل ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نورصالحی امروز در مراسم تودیع خود با بیان اینکه از ابتدای تاسیس شهرهای جدید ساخت 300 هزار واحد مسکونی در 17 شهر جدید برنامه ریزی و به اتمام رسیده است که از بحث مسکن مهر جدا است، گفت: البته مسکن مهر به افزایش تعداد واحدهای مسکونی در شهرهای جدید کمک کرد.

وی افزود: بنده اذعان می کنم که تاکنون هر کاری در حوزه وظایف خود کرده ام قسمت آسان آن بوده اما ‌قسمت سخت آن به نتیجه رساندن و آماده سکونت کردن این واحدها است.

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باز هم تاکید می کنم که مدیران شهرهای جدید بدانند چنانچه حمل و نقل مردم در شهرهای جدید درست نشود مردم رغبتی برای اسکان در این شهرها نخواهند داشت.

نورصالحی با اشاره به اینکه مدیران باید راه را برای بخش خصوصی باز بگذارند تا در کنار ساخت مسکن بخش خصوصی بتواند موضوع حمل و نقل شهرهای جدید را برطرف کند و خدمات جانبی ارائه دهد، گفت: اگر حمایت های وزیر راه و شهرسازی نبود خیلی از کارها بر روی زمین می ماند.

وی افزود: ‌مشکل ما در شهرهای جدید این بود که نتوانستیم مشابه شهرهای 25 هزار نفری واحدها را به افتتاح برسانیم که این به دلیل مشکلات خدمات‌رسانی در این مناطق بود.

مدیرعامل سابق شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه370 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید در حال ساخت است که با سهمیه سال 91 به 400 هزار واحد مسکونی می رسد، گفت: با چنین اقداماتی 1.3 میلیون نفر در این شهرها ساکن می‌شوند و تا زمانی که چنین خدماتی برای شهرهای جدید فراهم نشود مردم رغبتی به سکونت در این شهرها نخواهند داشت.

وی افزود: تا چندی پیش مترو فقط در شهرهای کلان معنی داشت اما اکنون 300 کیلومتر خط ریلی در شهرهای جدید طراحی شده که در 60 کیلومتر انجام کار می‌شود و مراحل اجرایی 75 کیلومتر دیگر نیز تا پایان سال ‌آغاز می‌شود.

همچنین محمد هادی رستمیان مدیرعامل جدید شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم معارفه خود، گفت: از مسئولیتی که وزیر راه و شهرسازی بر عهده اینجانب گذاشت تشکر می کنم و تلاش می کنم تا در راستای سیاستهای دولت خدمتگذار کوشا باشم و به نتایج لازم برسم.