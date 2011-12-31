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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۷

اکران "بانوی آهنین"/

هزینه‌ای که تاچر برای قدرت پرداخت

هزینه‌ای که تاچر برای قدرت پرداخت

«بانوی آهنین» که فیلمی از زندگی «مارگارت تاچر» بدون توجه به فساد اقتصادی وی است در روزهای نخستین سال نوی میلادی نمایش خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را «فیلیدیا لوید» کارگردانی کرده و فیلمنامه آن را نیز «آبی مورگان» به رشته تحریر درآورده است.

در این فیلم «مریل استریپ» نقش تاچر را ایفا کرده ومی تواند هفدهمین نامزدی جایزه اسکار را نیز برای این بازیگر به همراه داشته باشد.

در این فیلم از آرشیو تصاویر برخی سیاستمداران هم دوره تاچر چون رونالد ریگان نیز استفاده شده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازی استریپ تنها نقطه قوت این اثر محسوب شده و بیشتر تلاشی برای تطهیر چهره تاچر است که نقش قابل توجهی را در جنگ افروزی میان کشورهای زیادی را داشته است.

از سوی دیگر به نوشته سایت گلوبال پست، این فیلم چهره ای غیرواقعی از زندگی تاچر به عنوان یک مبارز و فمینیست به نمایش گذاشته و چندان به فساد اقتصادی وی اشاره نشده است.

از دیگر بازیگران این اثر می توان به «آنتونی هد»، «جیم برودبنت» و «لیان گلن» اشاره کرد. «بانوی آهنین» همزما ن با روزهای نخستین سال نوی میلادی نمایش خود را  در سینماهای آمریکای شمالی آغاز می کند.

کد مطلب 1495819

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