شهرداری در حریم تهران مرتکب تخلف میلیاردی شده است

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو پرونده حقوقی و قضائی شهرداری تهران که هم اکنون در استانداری در حال پیگیری است گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به صرف درآمد از حریم شهری تهران در پروژه های شهر تهران است که این اقدام شهرداری غیرقانونی بوده است.

وی افزود: شهرداری تهران باید گزارش درآمدش را از حریم شهر تهران به صورت شفاف به استانداری ارائه دهد. هر چند که در چند سال گذشته به دلیل مشکلات طرح تفضیلی که شهر تهران داشته درآمد شهرداری شفاف نبوده ولی پیش بینی ما این است که درآمد حاصله از حریم تهران میلیاردها تومان است.

مشاور حقوقی استاندار تهران افزود: شهرداری تهران این درآمدها را قبول دارد ولی بر اساس قانون باید درآمدها حاصل از حریم شهر تهران صرف حریم شهر تهران مانند عمران و آبادانی شود در حالی که شاهد هستیم این هزینه ها در موارد دیگر هزینه شده است.

این مقام مسئول در استانداری تهران اظهار داشت: شهرداری سند بدهد من حاضرم یک روز وقت بگذاریم و با حضور کارشناسان به حریم تهران برویم و ببینیم شهرداری بر اساس درآمدهایش چقدر هزینه حریم کرده است در حالی که مجموع هزینه شهرداری تهران در حریم تهران به 10 میلیارد هم نمی رسد که معمولا یا تابلو زده یا بنر و رونمایی کرده است.

وی گفت: شهرداری می توانست با درآمد حاصل از حریم شهر تهران نسبت به ایجاد زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی مانند شهربازی- شهر پرندگان- پارک و... اقدام کند.