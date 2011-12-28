یک میلیارد و 260 میلیون دلار کالا از قصرشیرین به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین افزود: ارزش وزنی کالاهای صادر شده از این شهرستان به کشور عراق دو میلیون و 450 هزار تن است.



وی، کالاهای صادر شده را شامل کولر آبی، سیمان، سرامیک، دمپایی پلاستیکی، شیشه جام، نئوپان، تیرآهن، لوله آب گالوانیزه، روغن موتور، خاک بنتونیت، انواع کیک و بیسکویت، کلمن آب، مواد لبنی، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، سیب درختی، هندوانه، خیار، کشمش، نوشابه و آب معدنی ذکر کرد.



پروین با بیان اینکه میزان واردات سوخت مازوت از مرزهای پرویزخان و خسروی در این مدت یک میلیون و 130 هزار تن بوده است، گفت: هم اکنون روزانه به طور متوسط 700 تا 800 دستگاه کامیون انواع کالا را از مرزهای قصرشیرین به عراق می برند.



وی، قصرشیرین را به عنوان شاهراه اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: این منطقه نقش مهمی در صادرات کالاها و رونق اقتصادی غرب کشور ایفا می کند.



قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه با بیش از 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای دو مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی است که مرز پرویزخان هم مرز با اقلیم کردستان عراق و مرز خسروی هم مرز با حوزه عربی و حکومت مرکزی عراق است.