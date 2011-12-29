۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

با حضور وزیر کشور/

عملیات احداث ساختمان جدید استانداری البرز آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: روز چهارشنبه و با حضور وزیر کشور، کلنگ احداث ساختمان جدید استانداری البرز به زمین خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه و در راستای سفر وزیر کشور و افتتاح چندین پروژه عمرانی در استان، کلنگ ساختمان جدید استانداری البرز، با حضور وزیر و استاندار و تنی چند از مدیران و مسئولان استانی به زمین خورد. 

این ساختمان در زمینی به مساحت هفت هزار و 600 مترمربع در پشت ساختمان فعلی استانداری البرز احداث می شود .

 زیربنای این ساختمان چهار هزار مترمربع بوده که در شش طبقه همراه با همکف برای کادراداری استانداری البرز آماده خواهد شد.

اعتبار تحخصیص داده شده به این پروژه 60 میلیون تومان پیش بینی شده  که از محل اعتبارهای مصوب سفر سوم ریاست جمهوری تامین خواهد شد.

مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای این طرح دو سال بوده و اکنون مرحله انتخاب مشاور و عقد قرارداد با پیمانکار این پروژه در دست اقدام است. 

