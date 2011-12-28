فریاد بلند مردم در ۹ دی برخی خواص به خواب رفته را بیدار کرد/نمایش تاریخی وحدت و انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:



ماجرای عبرت آموز فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی مساله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و حوادث آن را تقویمی نمود. اتفاقات در هم تنیده ایام دفاع مقدس ۸ ماهه (۲۲ خرداد تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸) نیازمند ژرف اندیشی و بازخوانی چندباره است.

جزئیات آن حاوی درسهایی گرانسنگ برای همگان بوده، الگویی تجربه شده از چگونگی فتنه انگیزی دشمنان خارجی نظام و روش مقابله با آن را پیش چشم ما گشوده نگاه خواهد داشت. تنها توجه به ریشه ها و علل وقوع فتنه ناکام ۸۸ و نیز چگونگی غلبه بر آن، می تواند جامعه را از فتنه های پیچیده تر آینده که قطعا تکراری نخواهند بود مصون دارد؛ همچنانکه بر اساس نظر امام خامنهای- ادام الله توفیقاته- درباره حوادث تیرماه ۷۸ کوی دانشگاه تهران، چنانچه آن اتفاقات درست و کامل ریشه یابی می شد، بیماری فتنه اخیر نمی توانست چندین ماه جامعه را دچار عوارض آن نماید. تدقیق در این مهم جزء وظایف مهم نخبگان حوزوی، دانشگاهی و سیاسی است تا به دور از شعارزدگی و با رصد واقع بینانه تمام جزئیات، از ابعاد گوناگون به کالبدشکافی فتنه ۸۸ بپردازند و نتایج کاربردی آن را برای مقابله با فتنه های آینده به جامعه عرضه نمایند.



یکی از موثرترین مولفه ها در خاموش شدن آتش فتنه نظام سلطه، شکل گیری حماسه عظیم و ماندگار است مومن و انقلابی ایران در ۹ دی بود. یوم الله ۹ دی تجلی "کل یوم عاشورا" پس از گذشت ۱۴ قرن بود. اسلام که در قرن نخست با ریخته شدن خون حسین (ع) در کربلا استقامت یافت، در قرن ۱۵ با آتش گرفتن خیمه های عزای او در تهران حفظ و حراست گردید؛ با این تفاوت که اکثریت مردم در عاشورای سال ۶۱ امام زمان خود را تنها گذاشتند و حرمت خیام او را هم نگاه نداشتند، اما این بار خیل متراکم مردم با تبعیت از نایب حسینی نسب امام زمان خود، هتک حرمت به خیمه عزای حسین (ع) را نیز برنتافتند و در کمتر از سه روز طومار امویان زمان را در هم پیچیدند.



شکل گیری حماسه ماندگار ۹ دی ۸۸، حاصل تدابیر بی نظیر و نقش محوری رهبر حکیم انقلاب و بصیرت عمومی مردم بود. ایشان ضمن بستن راه هرگونه پیشروی بر فتنه گران با تاکیدات مستحکم بر قانون، مسیری تدریجی در روشنگری را در پیش گرفتند و ضمن صحبت مداوم با مردم، خواص جامعه را نیز نسبت به مسوولیت تاریخی و مهمشان آگاه ساختند. "اصرار بر اولویت بندی مسائل"، "دعوت به صبر و بصیرت"، "درخواست برای اتخاذ موضع شفاف"، "ترسیم صحنه مقابله انقلاب و ضد انقلاب"، "رعایت انصاف"، "تاکید بر خارجی بودن ریشه فتنه" و "تلاش مجدانه برای نجات سران داخلی فتنه" از مهمترین اصولی بود که مقام معظم رهبری در پیش گرفتند تا سیاست اصولی نظام در "جذب حداکثری و دفع حداقلی" محقق شود و در نتیجه، اکثریت ۴۰ میلیون رای دهنده در انتخابات دهم ریاست جمهوری حتی هواداران نفر دوم، نزدیک به ۲۰۰ روز بعد با حضور در خیابانهای سراسر کشور، حماسه ۹ دی را بیافرینند و مرهم زخم فتنه شوند.



۹ دی یوم الله شد چون مردم با انگیزه الهی بطور فراگیر و خودجوش و نه با دعوت افراد و گروهها، فراتر از دسته بندی های سیاسی به صحنه آمدند. ۹ دی یوم الله شد چون جلودار مردم مومن و بسیجی ایران، روحانیت آگاه و بیدار بود؛ روحانیتی که در مرکز دینی ایران دو روز زودتر به صحنه آمده، بار دیگر شهر مقدس قم را بعنوان پایتخت بصیرت ایران معرفی کردند. ۹ دی یوم الله شد چراکه حضور جوانان و نقش آفرینی نسل سوم انقلاب، آنچنان چشمگیر بود که پویایی و رویشهای انقلاب را به رخ دشمنان مدعی فرسودگی نظام کشید؛ از این روست که می توان ۹ دی را یوم الله نسل سوم انقلاب نامید.



جبهه متحد اصولگرایان ضمن افتخار به حضور بزرگانی چون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی که از جلوداران مبارزه عملی با فتنه ۸۸ و از پرچمداران اصلی افشای فتنه گران و روشنگری درباره خواص مردود فتنه بودند، معتقد است برای بزرگداشت سالگرد این حماسه باشکوه، باید پیامهای اصلی مردم در خلق آن را مورد توجه قرار داد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:



۱- حضور مردم در ۹ دی نمایشی تاریخی از وحدت و انسجام ملی و اعلام آمادگی برای فداکاری در راه آرمانهای انقلاب بود.



۲- جریان به اصطلاح اصلاح طلب با افراط رهبران خود و دست زدن به اقدامات ساختارشکنانه و قانون گریزی، به فاصله ۸ ماه هواداران خود را از دست رفته و در مقابل خود دید تا تمامی جریانات و افراد بدانند مسیر انحراف از آرمانهای انقلاب و فریبکاری در جذب آرای مردم به بن بست خواهد رسید و در آینده نیز هرگونه تلاش برای ایجاد چالش امنیتی در نظام با هزیمتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد.



۳- مطالبات و شعارهای راه پیمایی های سراسر کشور برخاسته از ایمان دینی و غیرت انقلابی مردم بود، نه برگرفته از حب و بغضهای شخصی و خطوط و سلایق سیاسی.



۴- فریاد بلند مردم در ۹ دی برخی خواص به خواب رفته را بیدار کرد اما برای کسانی که خود را به خواب زده بودند، فایده ای در بر نداشت و سبب انزوای بیشتر آنها شد.



۵- تاخیر و سکوت در اعلام موضع شفاف از سوی برخی خواص به بهانه اختلافات سیاسی و شخصی و در نتیجه تحلیل نادرست از صحنه و ندیدن مصالح بزرگتر، ممکن است حتی بطور ناخواسته نتیجه عمل آنها را به سود فتنه گران و منحرفین از انقلاب رقم بزند.



جبهه متحد اصولگرایان با گرامیداشت مجدد سالروز حماسه یوم الله ۹ دی از عموم مردم بصیر و صبور ایران اسلامی دعوت می نماید با مشارکت گسترده در مراسم مختلف بزرگداشت این روز به یاد ماندنی، وحدت و انسجام خود را بار دیگر در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذارند تا بیش از پیش امیدبخش ملتهای مسلمان خط مقدم بیداری اسلامی در ادامه مقاومتشان برابر نظام سلطه جهانی باشند.



جبهه متحد اصولگرایان

دی ماه ۱۳۹۰