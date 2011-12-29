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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

در نگارخانه شمسه قم/

نمایشگاه عکس ابیانه و کاشان درحال برگزاری است

نمایشگاه عکس ابیانه و کاشان درحال برگزاری است

قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دانشجویی عکس ابیانه و کاشان به همت انجمن علمی گرافیک و معماری مرکز عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد قم در نگارخانه شمسه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۳۰ اثر از دانشجویان رشته‌های گرافیک و معماری پس از سفر یک روزه به شهرهای ابیانه و کاشان برای بازدید علاقمندان به نمایش درآمده است.

 این نمایشگاه به مدت هفت روز از تاریخ سوم تا دهم دی ماه در نگارخانه دانشجویی شمسه واقع در خیابان دورشهر، بین کوچه ۱۶ و ۱۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰ برای بازدید عموم دایر است.
 
یادآور می‌شود: مراسم اختتامیه این نمایشگاه، شنبه ۱۰ دی ماه راس ساعت ۱۷ با حضور صاحبان آثار، دیگر دانشجویان علاقمند به عکاسی و استادان برای تحلیل آثار برگزار می‌شود.
کد مطلب 1495857

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