سوئیت سمفونی "بصیرت" را آسان نوشتم

شاهین فرهت با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اوایل تابستان و قبل از سفرم به سوئد از سوی مدیر کل دفتر موسیقی سفارش ساخت این اثر را گرفتم و آن را در ایامی که در سوئد بودم ساختم.

وی با اشاره به اینکه نام اثر از سوی دفتر موسیقی انتخاب شده است در باره ویژگی های سوئیت سمفونی بصیرت گفت: این اثر مانند دیگر کارهای من به صورت فرمال و در چهار قسمت نوشته شده است که بخش نخست در فرم سونات بوده و حالتی دراماتیک دارد و قسمت دوم با الهام از موسیقی فولکلور ایرانی و بویژه واسونک های شیرازی در مایه بیات اصفهان و همایون نوشته شده است.

این آهنگساز در ادامه زمان اجرای سمفونی بصیرت را حدود سی دقیقه اعلام کرد وگفت : بخش سوم این سوئیت سمفونی نیز ملهم از موسیقی شرقی است و حالتی تند دارد و در بخش چهارم با حالتی پیروزمندانه و در ماژور به پایان می رسد.

فرهت در باره کیفیت آخرین اثرش گفت: در کل این اثر را دوست دارم چرا که با استفاده از تجربیاتی که از مخاطبان به دست آورده ام سعی داشتم اثری خوشاهنگ و با رنگ آمیزی خوب و مناسب که برای مخاطبان دلنشین باشد بسازم و در تمرینات هم دیدم که ارکستر خیلی خوش صدا و خوب اثر را از کار درآورده است و مایلم که در آینده مانند دیگر آثارم آن را در اوکراین ضبط کنم.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری "نادر مرتضی پور" در شب های 8 و 9 دی سوئیت سمفونی "بصیرت" ساخته شاهین فرهت و قطعه "میثاق" ساخته علی اکبر قربانی را در قالب نخستین یادواره تجلی بصیرت از ساعت 21:30 در تالار وحدت اجرا می کند.

