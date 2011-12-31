800 میلیون ریال تسهیلات نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل در زنجان پرداخت می شود

غلامحسین علی اکبری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها جلسات مختلف توجیهی برای رانندگان وسایط نقلیه برگزار شد که به دلایل افزایش شدید هزینه های دولت و عدم کفایت منابع زیر زمینی تا سالهای آتی، ضرورت و لزوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از پیش خود را نمایان می کرد.

وی اظهار داشت: با افزایش قیمت حمل و نقل متناسب با نوع ناوگان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مرمت و تکمیل زیر ساخت ها و شبکه ای کردن حمل و نقل از جمله اقدامات صورت گرفته پس از هدفمند سازی یارانه ها بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های زنجان گفت : بلافاصله پس از افزایش قیمت حمل و نقل اقدامات لازم برای تامین 50درصد از سوخت سهمیه بندی برای خودروها آغاز وبا موفقیت اجرا شد.

علی اکبری تاکید کرد: از تمامی ظرفیت حمل ونقل جاده ای استفاده نمی شود که به طور متوسط 18 صندلی از اتوبوس ها پر بوده و رانندگان برای تکمیل ظرفیت و به صرفه بودن اقدام به حمل بار توسط اتوبوس می کنند.

وی افزود: نوسازی ناوگان حمل و نقل موجب کاهش مصرف سوخت و خسارت های جانبی است و این موضوع را میتوان به طور ملموس پس از کاهش میانگین سنی ناوگان حمل و نقل جاده ای به عینه مشاهده کرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های زنجان در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت های حمل و نقل جاده ای بیشتر شده که مردم از مسافرت با خودروهای شخصی پرهیز کرده و به حمل و نقل عمومی روی آورده و از تمامی ظرفیت های موجود می توان استفاده کرد لذا استفاده از ناوگان عمومی در ایمنی جاده ها و کاهش آلودگی محیط زیست موثر بوده است.