رعب افکنی در العوامیه/ مخالفان بر خواسته های خود اصرار دارند

به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه العوامیه، منابع آگاه وابسته به مخالفان اعلام کردند: نیروهای سرکوبگر آل سعود دو جوان و یک کودک ده ساله را بعد ظهر سه شنبه زخمی کردند علاوه بر آن اقدام به ایجاد رعب در میان اهالی کردند.

منابع مذکور با اشاره به ایجاد فضای رعب و وحشت و تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم بیان کردند: در نتیجه شلیک گلوله یک کودک که در مسیر بازگشت از مدرسه بود هدف قرار گرفت.

عمل جراحی زیادی بر روی این کودک انجام شد زیرا وی از نواحی تحتانی به شدت زخمی شده بود و هم اکنون وضع این کودک رضایت بخش گزارش شده است.در نتیجه حملات نیروهای امنیتی سعودی تعدادی از جوانان زخمی و به بیمارستان نظامی انتقال پیدا کردند.

به گزارش منابع فوق اعتراضات العوامیه زمانی آغاز شد که 25 تا35 خودروی نظامی به منزلی در منطقه الدایره در العوامیه به بهانه داشتن باتوم برقی حمله کردند.

نیروهای امنیتی بدون هشدار قبلی به منزل شخص مورد نظر وارد شدند و اقدام به هتک حرمت ساکنان و ضرب و شتم زن خانه کردند.

نیروهای امنیتی همچنین به منزلی دیگری که احتمال می دادند باتوم برقی در آن پنهان شده باشد حمله کردند و بدون اینکه نتیجه ای بگیرند خانه دوم را نیز ترک کردند.

پس از انتشار خبر ضرب و شتم زن خانه دار اوضاع بحرانی شد و نیروهای امنیتی به سوی تظاهرات کنندگان و رهگذران آتش گشودند که در نتیجه آن تعدادی زخمی شدند.

از سوی دیگر یکی فعالان سیاسی با نام "م.ن" گفت: مقامات سعودی درس نمی گیرند هر اندازه که ما شهید تقدیم کنیم متحدتر می شویم ما از خواسته ها خود دست بر نمی داریم.

وی افزود: علت سرکوب شیعیان و سنی ها ناتوانی مقامات از انجام خواسته های بر حق ملت و نادیده گرفتن حق آزادی بیان است.

فعال سعودی اظهار داشت: اتحادیه عرب باید به جای اینکه آلت دست آل سعود باشد در عربستان دخالت کند و از سیاستهای دوگانه دست بردارد.

وی گفت: مقامات آل سعود خواستار برقراری آرامش نیستند و اهمیتی برای خواسته های مردمی شامل آزادی زندانیان، حق انتخاب حاکم و اعطای آزادی های سیاسی در عربستان قائل نیستند.