به گزارش خبرنگارمهر مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل عصر امروز چهارشنبه با حضور بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد.

بهمن دری در این برنامه ازاینکه با صدای گرفته سخن می‌گفت، عذرخواهی کرد و آن را ناشی از 2500 کیلومتر گشتن به دور ایران طی روز گذشته عنوان کرد.

وی در ادامه از ارتقای کمی و کیفی جایزه کتاب فصل سخن گفت و تاکید کرد: از جایزه‌ای که 18 دوره آن برگزار شده باید انتظار چنین بلوغی را هم داشت.

دری با اشاره به تعداد زیاد کتاب‌های تالیفی نسبت به ترجمه‌ای در این دوره از جایزه مذکور، آن را یک ویژگی مثبت توصیف کرد و جزو سیاست‌های کلان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برشمرد و گفت: تالیف همواره باید بر ترجمه غالب باشد.

وی همچنین تعدد کتاب‌های پژوهشی در دوره اخیر جایزه کتاب فصل را نکته‌ای حائز اهمیت توصیف و ابراز امیدواری کرد: در دوره‌های آتی این جایزه شاهد آثار تحقیقی بیشتری باشیم.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: ما به عنوان سیاستگذار امور حوزه فرهنگ مکتوب از جوایزی مانند کتاب فصل چه قبل از برگزاری چه حین برگزاری و چه بعد از برگزاری حمایت می‌کنیم.

دری از حمایت معاونت مطبوعش از آثار برگزیده جایزه کتاب فصل در حوزه‌های علوم انسانی و ادبیات خبر داد و گفت: تا پیش از این معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 500 نسخه از آثار برگزیده جایزه کتاب فصل خریداری می‌کرد، اما تصمیم داریم از هریک از آثار برگزیده حوزه‌های علوم انسانی و ادبیات هزار نسخه خریداری کنیم.

وی همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی طرح معرفی کتاب‌های خوب به جامعه گفت: 4 روز پیش ما 10 عنوان کتاب را به عنوان کتاب‌های مفید برای مطالعه معرفی کردیم و در این مدت کم با اینکه اسامی این کتاب‌ها تنها در سایت‌ها اعلام شد یکی از آنها به چاپ دوم هم رسید.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین از مذاکراتی با بنیاد ملی نخبگان برای معرفی پدید آورندگان آثار برتر جوایزی که مورد تایید وزارت ارشاد است، خبر داد و تاکید کرد: ما این افراد را به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌کنیم تا به عنوان نخبه معرفی شوند و مورد حمایت جدی قرار بگیرند.

دری تلاش برای حضور نویسندگان ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی را از دیگر برنامه‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آینده نزدیک برشمرد.