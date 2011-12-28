به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز ثبت نام از داوطلبین نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است با حاشیه هایی همراه بود که به برخی از آنها اشاره می شود.

* حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم نخستین شخصیت سیاسی بود که در ساعات ابتدایی صبح امروز وارد ستاد ثبت نام ستاد انتخابات کشور شد.

* در اثر حضور چهره های متعدد نمایندگان مجلس هشتم و همچنین نمایندگان ادوار مجلس برای نام نویسی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ترافیکی سنگینی بوجود آمد بطوریکه گفته شد تعرفه های ثبت نامی در اواسط روز به اتمام رسید.

* پیرمردی با سن 74 سال و 10 ماه که قصد داشت از حوزه انتخابیه مراغه در انتخابات مجلس نهم نامزد شود رکورد مسن ترین داوطلب برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس را به خود اختصاص داد. وی که دارای فوق لیسانس مهندسی شیمی بود یک کلاه شاپو بر سر و یک جفت کتونی ورزشی به پا داشت و این ظاهر متفاوت او توجه عکاسان خبری را بخود جلب کرد.

* همچنین پیرمردی 73 ساله که بدلیل کم سوادی از ثبت نام در انتخابات مجلس بازماند، انگیزه اش از کاندیداتوری در مجلس نهم را داشتن قدرتی ماورائی دانست بطوریکه می تواند بدون انجام عمل جراحی سنگ کلیه را از بدن افراد خارج کند و وقتی به او گفته شد مگر مجلس مطب دکتر است که می خواهی این هنر خود را در آنجا بکارگیری گفت بالاخره آدم مریض همه جا پیدا می شود!

* از سویی دیگر جوانی 26 ساله رکورد که دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود رکوردار جوان ترین داوطلب انتخابات مجلس نهم بود. وی که به دلیل کم بودن سنش نتوانست در این دوره از انتخابات ثبت نام کند پس از اینکه به او گفته شد آیا می خواهی خبرنگاران ضمانتت را کنند تا بتوانی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنی؟ گفت: من معتقدم قانون را نباید با ضمانت تغییر دهیم بلکه باید همه تابع قانون باشند.

او با بیان اینکه براین اعتقادم که هر کس باید براساس توانمندی اش در جایگاهی قرار بگیرد اظهارداشت: من نمی دانستم شرایط سنی برای ثبت نام داشتن 30 سال سن است و به همین دلیل برای ثبت نام در ستاد انتخابات کشور حضور یافتم.

* روز پنجم ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم با حضور چهره های شاخص جبهه پایداری همراه بود. این موضوع از آنجا برای اصحاب رسانه بسیار قابل توجه بود که پیش از این یکی از اعضای آن اعلام کرده بود اعضای جبهه پایداری برای پاسداشت حماسه نهم دی سال 88 روز جمعه نهم دیماه سال جاری برای ثبت نام اقدام می کنند.



در این حضور اعضای شاخص جبهه پایداری حجت الاسلام روح الله حسینیان امروز در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نکرد و حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی خاطره ای را عنوان کرد و گفت حتما این خاطره را منتشر کنید: چند روز پیش با مهدی کوچک زاده به مسافرت رفته بودیم و خواستم برای اقامه نماز صبح او را بیدار کنم به من گفت اگر می دانستم می خواهید من را برای نماز صبح بیدار کنید هرگز با شما مسافرت نمی آمدم و با اصلاح طلبان به مسافرت می رفتم و وقتی به او گفتم اصلاح طلبان هم نماز می خوانند کوچک زاده در جواب من گفت پس با اعضای جبهه مشارکت به مسافرت می رفتم.



همچنین مهدی کوچک زاده هم از عکاسان خبری انتقاد کرد و عنوان کرد که دوربین به سلاح تبدیل شده و خدا لعنت کند کسی را که حق را با ناحق توجیه می کند و من با خبرنگاران در نمی افتم.



* خانمی میانسال که برای بار دوم اقدام به نام نویسی در انتخابات مجلس کرده است دلیل عدم رای آوریش را در دوره قبلی عدم احراز تائید صلاحیت تا روزهای پایانی عنوان کرد. وی که هزینه تبلیغات انتخاباتی را بین 600 تا 700 هزار تومان تخمین می زند گفت یک نفر می تواند با این مقدار پول تبلیغات خود را انجام دهد درحالیکه عده ای با صرف هزینه های میلیونی تبلیغات انتخاباتی خود را انجام می دهند.



* حضور یک جانباز 70 درصد و افراد دیگری از جمله رئیس فعلی مرکز بسیج رسانه ملی نیز قابل توجه بود. این جانباز 70 که قرار است از تهران کاندیدا شود عنوان کرد در انتخابات دوره گذشته مجلس با مردم جنوب تهران ائتلاف کردم ولی این بار می خواهم با خدا ائتلاف کنم.



* کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی که برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس در ستاد ثبت نام ستاد انتخابات کشور حضور یافت همانند همیشه طبع شعر گفتنش گل کرد و شعری به این مضمون خواند "در بی خبری وکیل هرگز نشدیم، در طول زمان علیل هرگز نشویم، مانند کسانی که گرفتار زنند، شادیم که زن ذلیل هرگز نشدیم".



* مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، محمدکریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی، داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی و زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از جمله نمایندگانی بودند که در پنجمین روز از ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس نهم در ستاد ثبت نام ستاد انتخابات کشور حضور یافتند.

* براساس آمارها تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس نهم در پنجمین روز ثبت نام از مرز 2 هزار نفر گذشت.