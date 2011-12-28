نمایشگاه عکس تجسم بصیرت در اردبیل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به همت حوزه هنری استان اردبیل، به دنبال حادثه تلخ و تاسف بار عاشورای سال گذشته امروزهفتم دیماه با همکاری کمیته امداد امام(ره) استان در ادارت اردبیل برگزار برپا شد.

دومین نمایشگاه عکس و پوستر تجسم بصیرت، تا روز جمعه 9 دیماه 1390 در محل ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل برگزار است.

در این نمایشگاه تعداد 32 عدد تابلوی 70 در 100 سانتی متر با موضوع حماسه 9 دیماه و فتنه سال گذشته، برای بازدید عموم به نماش در آمده است.

برگزاری نشست بصیرت (سیاسی، دینی، اعتقادی) با سخنرانی معاونت سیاسی امنیتی استانداری و رییس دادگستری استان، تکثیر و توزیع نرم افزار و کتاب تحت عنوان «صفات متقین»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «موج فتنه» از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.





