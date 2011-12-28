اسامی راه یافتگان به بخش نهایی داوری کنگره شعر عاشورایی اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام دبیرخانه این کنگره اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری در دو بخش شعر فارسی و شعر ترکی است.

این دبیر خانه اسامی شرکت کننده در بخش شعر ترکی را به ترتیب؛جعفر فتح الهی، عادل تنظیفی، یوسف معزی، علیرضا فرح محمدیه، میرروح اله موسوی، رسول ناصرآزاد، حامد لطفی، حسین غفاری، علی پورعلی، فریبا ابراهیمی و وحید طلعت اعلام کرد.

اسامی راه یافتگان نهایی به بخش شعر فارسی نیز به ترتیب افرادی چون علی سلیمانی، سلیم غلامی، اعظم زارع،سیده ناهید هاشمی، اطهرسید موسوی، رضا یزدانی، علی بهرامی، پیام جهانگیری، نجمه بنائیان، زهرا بصارتی، سیدمهدی نژادهاشمی، علیرضا رجبعلی زاده، خدابخش صفادل، زیبا پیمانی، نسرین قربانی، مریم حقیقت، پروانه نجاتی، الهام دیداریان، مهتاب یغما، حسنا محمدزاده، زهرا نعمتی، سیروس عبدی، عبدالحسین انصاری، فاطمه بیرانوند، مریم عمارلو، سارا جلوداریان، رویا باقری، محسن استوار، سید محمدرضا شرافت، مجتبی رافعی، رضا نیکوکار و وحید طلعت هستند.

این دبیرخانه اعلام کرد: اختتامیه این کنگره روز دوشنبه 12 دیماه 1390 در محل سالن ولایت اردبیل برگزار می شود.



