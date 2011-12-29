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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

95 درصد مردم استان البرز باسواد هستند

95 درصد مردم استان البرز باسواد هستند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزی و آموزش بزرگسالان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: هم اکنون 95 درصد ساکنان این استان باسواد هستند که بیش از میانگین کشوری است.

عیسی بابالو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تلاش هایی که در نهضت سوادآموزی صورت گرفته است، 95 درصد افراد 49-10 ساله در استان البرز از نعمت سواد برخوردارند.

وی درخصوص تغییرات این نهاد نیز گفت: در سال 89 و به دستور رهبری، نهضت سواد آموزی با  آموزش و پرورش ادغام شد تا مشکلات کمبود نیرو و تجهیزات آن مرتفع شود.

این مسئول ادامه داد: نهضت سواد آموزی فقط در تهران مستقر است و در استانها و شهرستانها به عنوان معاون مدیر کل و معاون مدیران مناطق در بخش سوادآموزی و آموزش بزرگسالان فعالند.

بابالو یادآور شد: هم اکنون در استان البرز به تعداد اداره های آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی وجود دارد.

میانگین باسوادی در کشور روز گذشته توسط رئیس سازمان نهضت سوادی آموزی 91 درصد اعلام شد.
 

کد مطلب 1495873

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