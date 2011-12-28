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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

معامله 520 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران

معامله 520 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران

در نتیجه معاملات امروز بورس تهران 520 میلیون و 375 هزار و 456 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 2هزار و 719 میلیارد و 777 میلیون و 940 هزار ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز 520 میلیون و 375 هزار و 456 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 2هزار و 719 میلیارد و 777 میلیون و 940 هزار ریال در 14 هزار و 226 نوبت معاملاتی، داد و ستد شدند. 

به نظر می رسد در آغاز فصل زمستان و در آستانه انتشار عملکردهای 9 ماهه شرکتها، رونقی دوباره در حال بازگشت به بازار سرمایه است و سهامدارن استراتژی های جدیدی را در گروه های مختلف برای خود طراحی کرده اند. بر همین اساس پیش بینی می شود هفته پیش روی بازار سرمایه روزهای خوشی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.
 
در بازار امروز شاخص کل افت نامحسوس 6 واحدی را شاهد بود و به رقم 24 هزار و 320 واحد رسید. شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت فعالتر بازار فقط یک واحد پائین آمدند. همچنین در حالیکه شاخص بازار اول 7 واحد افت کرد شاخص بازار دوم رشدی 12 واحدی را شاهد بود.
کد مطلب 1495875

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