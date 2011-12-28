  1. استانها
  2. همدان
۸ دی ۱۳۹۰، ۰:۳۸

مانور زلزله در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد

مانور زلزله در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: مانور آمادگی در برابر زلزله در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس حوادث و فوریت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به قرارگیری استان همدان بر روی دو گسل صفحه‌ای آوج و زاگرس، اظهار داشت: به طور متوسط هر 10 سال یکبار یک زلزله بزرگ در کشور رخ می‌دهد.

محمدرضا شکوهی با تاکید بر اینکه باید همواره در برابر بروز این حوادث آمادگی داشت، گفت: ایران از نظر بلایای طبیعی یکی از پرحادثه‌ترین کشورهاست و در بین10 کشور نخست جهان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران ششمین کشورحادثه خیز آسیا و خاورمیانه به شمار می‌رود، گفت: بر همین اساس برگزاری اینگونه مانورها ضروری است.

شکوهی ادامه داد: انجام مانور مقابله با بلایای طبیعی نقطه عطفی در آشنایی با حوادث طبیعی است و افراد را با چگونگی مقابله با آن‌ها آشنا می‌کند.

کارشناس حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین روش‌های صحیح واکنش در هنگام بروز زلزله را تشریح کرد.

وی DCH را بهترین واکنش در لحظه بروز دانست و گفت: جهش، پوشش و نگهداری سریع ترین اعمالی است که در آن واحد باید در زمان شروع لرزش انجام داد.

کد مطلب 1495876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها