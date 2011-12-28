مانور زلزله در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس حوادث و فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی همدان ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به قرارگیری استان همدان بر روی دو گسل صفحهای آوج و زاگرس، اظهار داشت: به طور متوسط هر 10 سال یکبار یک زلزله بزرگ در کشور رخ میدهد.
محمدرضا شکوهی با تاکید بر اینکه باید همواره در برابر بروز این حوادث آمادگی داشت، گفت: ایران از نظر بلایای طبیعی یکی از پرحادثهترین کشورهاست و در بین10 کشور نخست جهان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ایران ششمین کشورحادثه خیز آسیا و خاورمیانه به شمار میرود، گفت: بر همین اساس برگزاری اینگونه مانورها ضروری است.
شکوهی ادامه داد: انجام مانور مقابله با بلایای طبیعی نقطه عطفی در آشنایی با حوادث طبیعی است و افراد را با چگونگی مقابله با آنها آشنا میکند.
کارشناس حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین روشهای صحیح واکنش در هنگام بروز زلزله را تشریح کرد.
وی DCH را بهترین واکنش در لحظه بروز دانست و گفت: جهش، پوشش و نگهداری سریع ترین اعمالی است که در آن واحد باید در زمان شروع لرزش انجام داد.
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