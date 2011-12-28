آموزش و مشاوره در اجرای طرحهای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ملکی در نشست مشترک با سرپرست بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان همدان به برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر اشاره کرد و گفت: برای اجرای این برنامه ها در زندانها باید تمام مجموعه با همکاری هم مطابق برنامه تدوین شده سازمان اقدام کنند.

وی اظهار داشت: اجرای طرحهای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر از اصولی ترین روشهای سالم سازی و تحرک نظام مند در امور زندانبانی است.

ملکی با اشاره به اینکه اجرای طرحهای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: آموزش و مشاوره از زیربنایی ترین روشها در این طرح است.

وی عنوان کرد: سم زدایی و درمان دارویی معتادان از بدو ورود به زندان برای ترک اعتیاد و اجرای طرح متادون تراپی نیز از جمله این طرحها است.

ملکی در ادامه با بیان نقش مهم اشتغال و حرفه آموزی در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر عنوان کرد: رؤسای زندانها باید با ابتکار عمل ظرفیت های اشتغال را شناسایی کنند.

مدیر کل زندانهای استان همدان با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر نقش دارد، ادامه داد: کارکنان فرهنگی و تربیتی با اشتغال مددجویان در بخشهای آموزش، فرهنگی، هنری، حرفه آموزی و به ویژه ورزش و برنامه های قرآنی و عقیدتی نسبت به پرکردن اوقات فراغت مددجویان اقدام کنند.

وی در ادامه نقش مددکاران و رؤسای زندانها را در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و کاهش جمعیت کیفری حائز اهمیت و حضور آنها را در داخل بند ضروری دانست.