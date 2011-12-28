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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۵۰

قاچاقچیان پوشاک در همدان 970 میلیون ریال جریمه شدند

قاچاقچیان پوشاک در همدان 970 میلیون ریال جریمه شدند

همدان - خبرگزاری مهر: قاچاقچیان کالا در تعزیرات حکومتی استان همدان به پرداخت 970 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم شعبه تعزیرات حکومتی استان همدان قاچاقچیان لوازم خانگی و پوشاک علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

بر این اساس ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهید زارعی همدان در بازرسی های خود مقادیری کالای قاچاق شامل 18دستگاه انواع تلویزیون LCD و مقادیری البسه خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

دراین راستا با اعلام شکایت گمرک همدان، این پرونده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان ارجاع شد.

همچنین با توجه به مستندات موجود در پرونده، متخلفان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 970 میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

کد مطلب 1495880

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