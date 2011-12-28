نظرات متفاوت شجاعی و حمیدزاده درباره دلیل کاهش آثار برتر «کتاب فصل»

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جایزه «کتاب فصل» عصر امروز چهارشنبه 7 دی با حضور بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از نویسندگان و اهالی قلم از جمله پروفسور کاظم معتمدنژاد استاد پیشکسوت رشته علوم ارتباطات اجتماعی و با برپایی مراسم اختتامیه در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به کار خود پایان داد.

شجاعی: شاید داوران در این دوره با معیارهای سختگیرانه‌تری آثار را ارزیابی کرده‌اند

«علی شجاعی صائین» مدیرعامل خانه کتاب - موسسه مجری جایزه کتاب فصل - در ابتدای این مراسم با اشاره به روند رو رشد این جایزه دست کم از نظر کمی (تعداد آثار)، تلویحاً در توضیح علت کم بودن تعداد آثار برگزیده نسبت به دوره قبل و دوره مشابه آن در سال قبل (پائیز 89) گفت: شاید داوران در این دوره با معیارهای سختگیرانه‌تری آثار را ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: ملاک انتخاب آثار برگزیده در دوره نخست جایزه کتاب فصل، 70 امتیاز بود و از دوره پنجم این حد نصاب به میانگین 90 افزایش یافت. ضمن اینکه از سال سوم هیئت علمی هم به جمع داوران جایزه اضافه شدند و طبیعتاً این بر انتخاب کتاب‌های برتر تاثیر گذاشت.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب همچنین به مزاح گفت: احتمال نمی‌دهم افزایش قیمت سکه در این سختگیری‌ها دخیل بوده باشد!

شجاعی صائین در پایان ابراز امیدواری کرد، آنچه وی حمایت‌های معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد از آثار برتر جوایز کتاب فصل نامید، تداوم داشته باشد و تاکید کرد: مطمئنم آقای دری از پشتیبانی از هیچ گونه پیشنهادی برای بهبود این جایزه دریغ نخواهد کرد.

حمیدزاده: ملاک‌های انتخاب آثار برتر جایزه کتاب فصل تغییر نکرده است

همچنین «مجید حمیدزاده» دبیر جایزه کتاب فصل در گزارشی که از هجدهمین دوره این جایزه ارائه کرد، گفت: 4672 اثر مورد داوری قرار گرفت که این تعداد در مقایسه با دوره قبل 1113 اثر و در مقایسه با دوره مشابه جایزه در سال قبل 496 عنوان بیشتر است.

وی افزود: این آثار در گروه‌های 10 گانه کلی و بر اساس رده‌بندی دیویی داوری شد و 230 اثر به مرحله دوم داوری راه یافت که از این تعداد هم 29 اثر به عنوان کتاب‌های برتر انتخاب شدند که 12 اثر به عنوان برگزیده و 17 اثر به عنوان شایسته تقدیر دست یافتند.

دبیر جایزه کتاب فصل نیز با اعلام اینکه تعداد آثار منتخب دوره قبل جایزه 45 عنوان و تعداد آثار منتخب دوره مشابه آن در سال قبل 50 عنوان بوده است، در توضیح علت پائین بودن تعداد آثار برتر دوره اخیر این جایزه گفت: ضوابط و ملاک‌ها تغییر نکرده و تغییری هم در سیاست‌های دبیران ایجاد نشده و ما هم تنها داور هستیم و هر داوری نیز، انتخاب‌های خاصی دارد.

حمیدزاده در عین حال با اشاره به همکاری 300 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به عنوان داور با دبیرخانه جایزه کتاب فصل اضافه کرد: البته می‌شود اذعان کرد که با اضافه شدن اعضای هیئت علمی به جمع داوران، دقت نظرها بیشتر شده است.

در این برنامه همچنین «بتول پاکزاد»، «بهمن نامور مطلق»، «حسین استادولی» و «محمدعلی مهدوی‌راد» از برگزیدگان هجدهمین جایزه کتاب فصل درباره آثار خود توضیحاتی ارائه کردند و پس از آن جوایز به نفرات برتر اهدا شد.