چهار داوطلب زن در همدان برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بانوان برای حضور در عرصه انتخابات از حوزه انتخابیه همدان و فامنین کاندیدا شده اند.
وی اضافه کرد: تا پایان روز پنجم ثبت نام 15 داوطلب برای حضور در دور نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ثبت نام کردند.
فرماندار همدان با تاکید بر اینکه داوطلبان نباید زمان ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول کنند، اظهار داشت: زمان نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس تا نهم دی ماهادامه دارد.
وی اضافه کرد: نام نویسی از داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مدت تعیین شده و در حوزه های انتخابیه از هشت صبح آغاز و تا پنج بعدازظهر ادامه دارد.
فرماندار همدان گفت: بستر ثبت نام متقاضیان حضور در مجلس در مرکز استان مهیا شده و نام نویسی از داوطلبان حضور در حوزه شهرستان همدان و فامنین در فرمانداری همدان در حال انجام است.
وی همچنین به بازدید استاندار همدان از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان اشاره کرد و گفت: کرم رضا پیریایی صبح امروز با حضور در فرمانداری شهرستان همدان از نزدیک در جریان روند ثبت نام از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی گفت: استاندار همدان در این دیدار ضمن اطلاع از آخرین وضعیت ثبت نام در حوزه انتخابیه همدان و فامنین اظهار امیدواری کرد تمامی افراد شایسته که توان نمایندگی ملت را دارا هستند در صحنه انتخابات حاضر شوند.
فرماندار همدان اضافه کرد: استاندار همدان در پایان این بازدید از زحمات عوامل اجرایی و ناظرین حاضر در محل ثبت نام انتخابات فرمانداری قدردانی کرد.
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