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۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1391 دهیاری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از تهیه بخشنامه بودجه سال 1391 دهیاری‌های کشور از سوی این سازمان و ابلاغ آن به استانداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین تابش‌فر با بیان این که بخشنامه بودجه سال 1391 دهیاری‌های کشور ابلاغ شده است گفت: در این بخشنامه سعی شده است با تبیین چشم‌انداز، اهداف کلان و خرد در بخش سیاستهای وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شامل ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و خدمات نوین روستایی موضوع ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه‌، بسترسازی ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها موضوع ماده 232 قانون برنامه پنجم توسعه‌، بسترسازی برای تحقق مدیریت مطلوب روستایی، ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات عمومی در روستاها، ساماندهی وضعیت فنی عمرانی و کالبدی روستاها، تحقق نظام درآمدی پایدار در روستاها، بسترسازی برای ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی روستا و ساماندهی و تقویت آموزش و پژوهش در دهیاری‌ها؛ جهت گیری‌های تدوین بودجه سال 1391 دهیاری‌ها مشخص شود.

وی در ادامه در تبیین برخی سیاستهای تدوین بودجه دهیاری‌ها گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در چارچوب طرح ‌هادی یا طرح‌های فرادست، اولویت دهی به اتمام پروژه‌های نیمه تمام نسبت به راه‌اندازی پروژه‌های جدید، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه به ویژه مقاوم‌سازی ساختمان‌های عمومی، حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فرهنگی و نیز ظرفیت‌های طبیعی روستا در جهت توسعه گردشگری،کمک به اجرای طرحهای اجتماعی، فرهنگی و هنری برگزیده مانند کمک به تاسیس کتابخانه، زمین ورزشی ، مشارکت با بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستا و توسعه بیمه جامع مسئولیت مدنی از جمله این سیاست‌هاست.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین اهم سرفصلها و سیاست حاکم بر وجوه متمرکز واریزی توسط این سازمان را مشتمل بر بسته توسعه عمران روستائی شامل احداث ساختمان دهیاری، بهسازی معابر روستا، طرح زکات، هدایت وجمع‌آوری آبهای سطحی‌ و ماشین‌آلات عمرانی، بسته توسعه خدمات نوین روستایی شامل توسعه مدیریت پسماند، ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی، ساماندهی آرامستانها وگلزارشهداء، توسعه فضای سبز چندمنظوره، توسعه گردشگری روستایی و ماشین‌آلات خدماتی اعم از حمل زباله و آتش‌نشانی و بسته توسعه منابع انسانی و فناوری اطلاعات شامل آموزش کارکنان ودهیاران، توسعه امور فرهنگی، توسعه مطالعات و پژوهش‌های خرد وتوسعه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

تابش‌فر افزود: دهیاری‌ها می بایستی اعتبار مورد نیاز جهت انجام هریک از پروژه‌های مورد نظر را ازمجموع وجوه متمرکز، درآمدهای محلی و کمک‌های استانی پیش بینی کند.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه تاکید کرد: دهیاران سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی سال 1391 خود را در چارجوب این بخشنامه تهیه و در سیر مراحل تصویب شورای اسلامی ذیربط ، اقدامات لازم را جهت رعایت کامل ضوابط این بخشنامه به عمل آورند.

تابشفر گفت:هم اکنون نزدیک به 25 هزار دهیاری در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که 85 درصد جمعیت روستائی کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده اند.

کد مطلب 1495885

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