تمدید ثبت اطلاعات بهره برداران کشاورزی فارس در سامانه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان کاظمی افزود: به منظور تسهیل در ارائه خدماتی چون توزیع نهادهای کشاورزی، صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری، پرداخت تسهیلات بانکی، یارانه و توزیع سوخت، سامانه فوق توسط دفتر آمار و فناوری وزارت جهادکشاورزی طراحی و به آدرسshenasnameh.maj.ir از مهرماه سال جاری برای ورود اطلاعات بهره برداران در دسترس است.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی لازم نیز از طریق مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها، نصب اطلاعیه در مراکز خدمات و در محل تجمع و عبور و مرور بهره برداران و ارسال پیامک به بهره برداران انجام گرفته و از آنها خواسته شد تا نسبت به ثبت نام و ورود اطلاعات خود در سامانه اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: همچنین با دفاترICT روستایی نیز هماهنگی شده تا بهره بردارانی که به هر شکل به صورت مستقیم با رایانه و اینترنت دسترسی ندارند، با مراجعه به این دفاتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: تاکنون حدود 55 هزار بهره بردار به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کرده اند که این رقم حدود 20 درصدبهره برداران بخش کشاورزی استان را شامل می شود.

کاظمی تأکید کرد: از آنجا که مهلت ورود اطلاعات تمدید نخواهد شد، از بهره برداران درخواست می شود تا در فرصت باقیمانده با مراجعه به دفاترICT یا از طریق رایانه شخصی خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.

وی بیان کرد: از این پس تمام خدمات به بهره برداران این بخش تنها از طریق سامانه انجام خواهد گرفت و بر اساس اطلاعات موجود در این سامانه ارائه انواع خدمات برنامه ریزی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: باغداران، زارعین، زنبورداران، دامداران، پرورش دهندگان کرم ابریشم، گلخانه داران، پرورش دهندگان قارچ خوراکی، مرتع داران، تولید کنندگان آبزیان، کارخانه داران صنایع کشاورزی، پرورش دهندگان گل و کمباین داران جزو بهره برداران بخش کشاورزی محسوب می شوند.