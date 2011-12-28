تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز چهارشنبه پس از حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است طی سخنانی اظهار داشت: من از حوزه انتخابیه تهران و همچنین از لیست جبهه متحد اصولگرایان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان زن در مجلس در اقلیت هستند که با این تعداد کم نمی توان حرکت جدی در حوزه زنان و خانواده انجام داد گفت: اعتقاد ما این است که حضور بانوان در مجلس باید بیشتر شود تا یک حرکت جدی در حوزه دفاع از حقوق زنان داشته باشیم.

الهیان همچنین در خصوص ارائه لیست مشترک از سوی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری نیز گفت: امیدواریم این اتفاق بیفتد زیرا انشقاق در جریان اصولگرایان به ضرر آنان خواهد بود و به نفع جریان فتنه و انحرافی است.

وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که هر کجا موفق بودیم موفقیت ما ناشی از وحدت رویه در بین اصولگرایان بوده و آنجایی که انشقاق بوجود آمده به موفقیت دست پیدا نکردیم.