حماسه 9 دی نشان دهنده قاطعیت ملت ایران در برابر حفظ ارزشهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید محمد علوی عصر امروز در در همایش 9 دی حماسه ماندگار که در سالن اجتماعات هلال احمر شهرستان شهریار برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن روز نهم دی ماه سالروز میثاق امت با ولایت اظهار داشت: حماسه 9 دی حماسه ای بزرگ است در تاریخ این انقلاب که ارزش کالبد شکافی دارد تا قدر و ارزش آن برای مردم ایران اسلامی بیش از پیش معلوم شود.

وی افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با خلق حماسه عظیم 9 دی به جهانیان ثابت کردند که که ارزش های انقلابی خود را حفظ کرده اند.

این مسئول عنوان کرد: خداوند متعال وقتی اراده می کند که برای حضرت ابراهیم (ع) حکم امامت صادر کند، تصمیم می گیرد که ابتدا او را با امتحاناتی سخت آزمایش کند، به عنوان مثال وقتی که می خواستند وی را در آتش افکنند، حضرت جبرائیل از وی می خواهد که دعا کند که در آتش نسوزد، ولی حضرت ابراهیم (ع) می گوید که راضی هستم به رضای او و یا خداوند متعال به وی دستور می دهد که حضرت اسماعیل (ع) را ذبح کند ودر این امتحان نیز حضرت ابراهیم (ع) پیروز از امتحان درآمد، بعد از این امتحانات سخت بود که وی به امامت برگزیده شد.

علوی بیان کرد: وقتی حضرت علی (ع) به امامت برگزید شد، حضرت محمد (ص) فرمودند که وجود امام مانند وجود نخ تسبیح است، تاوقتی که نخ تسبیح سالم است تسبیح انسجام خود را حفظ می کند و وقتی که نخ تسبیح پاره شود دانه های تسبیح دیگر انسجام قبلی خود را نخواهند داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جایگاه امامت جایگاه بسیار رفیعی است که صیانت کننده از عزت و سربلندی اسلام است، پیامبر دارای سه جایگاه مهم نبوت، قضاوت و زعامت یا رهبری بود که .پیامبر از طریق جایگاه رهبری خود وحدت مسلمین را حفظ می کرد.

وی یادآور شد: در غیاب امام زمان (عج) مجتهد جامع الشرایطی که توانایی رهبری جامعه را داشته باشد می تواند رهبر امت اسلامی باشد، در واقع در غیاب امام زمان (عج) فردی به جامعیت آیت الله العظمی خامنه ای برای رهبری انقلاب اسلامی ایران وجود ندارد.

این مسئول اضافه کرد: ولایت پذیری را می توان به وضوح در رفتار حضرت عباس(ع) و موقعی که برای وی امان نامه آوردند مشاهده کرد.

علوی اظهار داشت: دشمن در فکر انحراف امت اسلام از ولایت است و این انحراف را نیز یکدفعه به وجود نمی آورد، بلکه این انحراف را قدم به قدم در ذهن مسلمانان حک می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: مهمترین اصل برای ما اصل ولایت فقیه است، ولی در روز عاشورای سال 88 دشمن به وسیله نیروهای داخلی خود حرمت امام حسین (ع) و ولایت فقیه را شکستند، ولی ملت ایران در 9 دی ماه با گفتن لبیک یا خامنه ای تیر خلاص را به سمت دشمن پرتاب کرد.

در این مراسم علاوه بر مسئولان شهرستان شهریار، خانواده های معظم شهدا نیز حضور داشتند.