وزارت کشاورزی خود را بی نیاز از دانشگاه می داند

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد: آموزش⁯های راهبردی می⁯تواند گرهگشای بسیاری از مسائل کشور باشد.

دکتر منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مشکلات مملکت و به خصوص بخش کشاورزی را رفع کنیم باید در مسیر آموزش⁯های جامع و کلان قرار بگیریم.



وی گفت: اخذ مدرک دکتری به معنای بی نیازی از آموزش نیست و بسیاری از مشکلات در بخش⁯های مختلف ناشی از عدم بازآموزی است.



گرجی اظهار داشت: برای حل این مشکلات، طرح آموزش⁯های راهبردی بهترین راه حلی است که از طرف پردیس کشاورزی مطرح شده است، زیرا در آموزش راهبردی مسائل کلان و گسترده یک بخش مدنظر است.



گرجی افزود: اساتید دانشگاه هم در هر مجموعه⁯ای که باشند نیاز به بازآموزی دارند. ما باید این دوره⁯ها را در کشور راه اندازی کنیم، چراکه از نیازهای ضروری کشور محسوب می⁯شود. برای مثال اطلاعات کم و ناقص نمایندگان مجلس، به تصویب مصوبات جامع و کاملی نخواهد انجامید.



مشکلات بخش کشاورزی از عدم همکاری مابین وزارت کشاورزی و دانشگاه⁯ها است





رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین درباره مشکلات کنونی بخش کشاورزی کشور گفت: بیشتر مشکلات بخش کشاورزی به این دلیل است که وزارت کشاورزی به واسطه داشتن یک سازمان تحقیقاتی گسترده، دیگر نیازی نمی⁯بیند که با دانشگاه⁯ها همکاری داشته باشد.



منوچهر گرجی اضافه کرد: اگر هم ارتباطی باشد بیشتر در حد تبلیغات و صوری است، در صورتی که در دنیا به این شکل نیست و ارتباطی تنگاتنگ بین بخش اجرایی کشاورزی و دانشگاه⁯ها وجود دارد.



گرجی گفت: باید توجه داشت که اگر ارتباط بین وزارت کشاورزی و دانشگاه⁯های این حوزه برقرار باشد، دانشگا⁯ها هم عملیاتی خواهند شد و این یعنی رشد و توسعه کشاورزی.



این مسئول تأکید کرد: بخش کشاورزی برای هر کشوری بخشی استراتژیک محسوب می⁯شود و نباید حوزه⁯های مختلف کشاورزی را دست کم گرفت و به آن کم توجهی کرد زیرا کشاورزی ارتباط مستقیمی با معیشیت مردم دارد.



