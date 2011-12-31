وزارت کشاورزی خود را بی نیاز از دانشگاه می داند

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد: آموزشهای راهبردی میتواند گرهگشای بسیاری از مسائل کشور باشد.
دکتر منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مشکلات مملکت و به خصوص بخش کشاورزی را رفع کنیم باید در مسیر آموزشهای جامع و کلان قرار بگیریم.
وی گفت: اخذ مدرک دکتری به معنای بی نیازی از آموزش نیست و بسیاری از مشکلات در بخشهای مختلف ناشی از عدم بازآموزی است.
گرجی اظهار داشت: برای حل این مشکلات، طرح آموزشهای راهبردی بهترین راه حلی است که از طرف پردیس کشاورزی مطرح شده است، زیرا در آموزش راهبردی مسائل کلان و گسترده یک بخش مدنظر است.
گرجی افزود: اساتید دانشگاه هم در هر مجموعهای که باشند نیاز به بازآموزی دارند. ما باید این دورهها را در کشور راه اندازی کنیم، چراکه از نیازهای ضروری کشور محسوب میشود. برای مثال اطلاعات کم و ناقص نمایندگان مجلس، به تصویب مصوبات جامع و کاملی نخواهد انجامید.
مشکلات بخش کشاورزی از عدم همکاری مابین وزارت کشاورزی و دانشگاهها است
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین درباره مشکلات کنونی بخش کشاورزی کشور گفت: بیشتر مشکلات بخش کشاورزی به این دلیل است که وزارت کشاورزی به واسطه داشتن یک سازمان تحقیقاتی گسترده، دیگر نیازی نمیبیند که با دانشگاهها همکاری داشته باشد.
منوچهر گرجی اضافه کرد: اگر هم ارتباطی باشد بیشتر در حد تبلیغات و صوری است، در صورتی که در دنیا به این شکل نیست و ارتباطی تنگاتنگ بین بخش اجرایی کشاورزی و دانشگاهها وجود دارد.
گرجی گفت: باید توجه داشت که اگر ارتباط بین وزارت کشاورزی و دانشگاههای این حوزه برقرار باشد، دانشگاها هم عملیاتی خواهند شد و این یعنی رشد و توسعه کشاورزی.
این مسئول تأکید کرد: بخش کشاورزی برای هر کشوری بخشی استراتژیک محسوب میشود و نباید حوزههای مختلف کشاورزی را دست کم گرفت و به آن کم توجهی کرد زیرا کشاورزی ارتباط مستقیمی با معیشیت مردم دارد.
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