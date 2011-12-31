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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

گرجی در گفتگو با مهر:

وزارت کشاورزی خود را بی نیاز از دانشگاه می داند

وزارت کشاورزی خود را بی نیاز از دانشگاه می داند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد: وزارت کشاورزی به واسطه داشتن یک سازمان تحقیقاتی گسترده، دیگر نیازی نمی⁯بیند که با دانشگاه⁯ها همکاری داشته باشد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد: آموزش⁯های راهبردی می⁯تواند گرهگشای بسیاری از مسائل کشور باشد.

دکتر منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مشکلات مملکت و به خصوص بخش کشاورزی را رفع کنیم باید در مسیر آموزش⁯های جامع و کلان  قرار بگیریم.
 
وی گفت: اخذ مدرک دکتری به معنای بی نیازی از آموزش نیست و بسیاری از مشکلات در بخش⁯های مختلف ناشی از عدم بازآموزی است.
 
 گرجی اظهار داشت: برای حل این مشکلات، طرح آموزش⁯های راهبردی بهترین راه حلی است که از طرف پردیس کشاورزی مطرح شده است، زیرا در آموزش راهبردی مسائل کلان و گسترده یک بخش مدنظر است.
 
گرجی افزود: اساتید دانشگاه هم در هر مجموعه⁯ای که باشند نیاز به بازآموزی دارند. ما باید این دوره⁯ها را در کشور راه اندازی کنیم، چراکه از نیازهای ضروری کشور محسوب می⁯شود. برای مثال اطلاعات کم و ناقص نمایندگان مجلس، به تصویب مصوبات جامع و کاملی نخواهد انجامید.
 
مشکلات بخش کشاورزی از عدم همکاری مابین وزارت کشاورزی و دانشگاه⁯ها است

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین درباره مشکلات کنونی بخش کشاورزی کشور گفت: بیشتر مشکلات بخش کشاورزی به این دلیل است که وزارت کشاورزی به واسطه داشتن یک سازمان تحقیقاتی گسترده، دیگر نیازی نمی⁯بیند که با دانشگاه⁯ها همکاری داشته باشد.
 
منوچهر گرجی اضافه کرد: اگر هم ارتباطی باشد بیشتر در حد تبلیغات و صوری است، در صورتی که در دنیا به این شکل نیست و ارتباطی تنگاتنگ بین بخش اجرایی کشاورزی و دانشگاه⁯ها وجود دارد.
 
گرجی گفت: باید توجه داشت که اگر ارتباط بین وزارت کشاورزی و دانشگاه⁯های این حوزه برقرار باشد، دانشگا⁯ها هم عملیاتی خواهند شد و این یعنی رشد و توسعه کشاورزی.
 
این مسئول  تأکید کرد: بخش کشاورزی برای هر کشوری بخشی استراتژیک محسوب می⁯شود و نباید حوزه⁯های مختلف کشاورزی را دست کم گرفت و به آن کم توجهی کرد زیرا کشاورزی ارتباط مستقیمی با معیشیت مردم دارد.
 
 
کد مطلب 1495890

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