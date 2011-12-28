عبور از تهدیدها با سرمایه اجتماعی قابل تحقق است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، رضا سیف الهی معاون هماهنگ کننده و رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز طی سخنانی در همایش ملی امنیت در ایران 1404 سرمایه اجتماعی را امری بسیار مهم دانست و گفت: یکی از راهبردهای مهم در سرمایه اجتماعی هویت دینی است چرا که مردم ایران رویکرد دینی را دنبال می کنند و این رویکردباید در سرمایه اجتماعی مهم تلقی شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: دشمن این سرمایه اجتماعی را به خوبی شناخته است و از آن هراس دارد بنابراین روی این مقوله (سرمایه اجتماعی) به خوبی کار شود.

این مقام مسئول در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است نقطه وصل امنیت اعتماد عمومی است و باید این جایگاه حفظ شود. اگر می خواهیم اعتمادعمومی را به دست بیاوریم باید با صداقت ، عقلانیت ، تدبیر و معنویت عمل کنیم.

رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت پیروزی انقلاب ، عبور از تهدیدهای داخلی و توطئه های بین المللی را در راستای مشارکت مردم در عرصه اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: ما هنوز فراموش نکرده ایم که چه کشورهایی از عراق حمایت می کردند اما امام خمینی (ره) با وجود سرمایه اجتماعی مردم توانست جنگ تحمیلی را مدیریت کند.

سیف اللهی در پایان سخنانش اظهار داشت: با این سرمایه اجتماعی می توانیم از تمامی تهدیدها عبور کنیم اما اگر در این سرمایه اختلالی بوجود بیاید بدترین آسیب ها بر ما وارد می شود.