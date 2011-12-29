  1. استانها
  2. قم
۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

ذاکری هشدار داد:

تلاش گسترده جریان انحرافی و اصلاح‌طلبان برای تصاحب کرسی‌های مجلس /معرفی 300 کاندیدای اصلاح‌طلب

تلاش گسترده جریان انحرافی و اصلاح‌طلبان برای تصاحب کرسی‌های مجلس /معرفی 300 کاندیدای اصلاح‌طلب

قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم با اشاره به معرفی 300 کاندیدای اصلاح طلب برای تصاحب کرسی‌های مجلس، نسبت به تلاش گسترده جریان انحرافی و اصلاح‌طلبان در این زمینه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما اطلاع داریم که اصلاح‌طلبان برای تصاحب کرسی‌های مجلس 300 نفر را سازماندهی کردند و حتی بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب در این انتخابات ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: وجهه مطبوعاتی اصلاح طلبان این است که به دنبال امتیازگیری هستند که این تصور باطلی است و نظام به آنها باج نمی‌دهد.

ذاکری در مورد تلاش گسترده جریان انحرافی برای تصاحب کرسی‌های مجلس گفت: جریان انحرافی فعالیت گسترده‌ای در سراسر کشور در دست اجرا دارند و در تمامی استان‌ها ستادهایی تشکیل داده‌اند و اعتباراتی هزینه می‌کنند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم اضافه کرد: حتی شنیده شده که جریان انحرافی میثاق نامه‌هایی با افراد مختلف امضا می‌کنند که نسبت به این جریان پایبند باشند.

وی با بیان اینکه قم برای جریان انحرافی و اصلاح طلبان خیلی مهم است، گفت: در چنین شرایطی وحدت بین گروه‌های اصولگرا بیش از پیش احساس می‌شود.

کد مطلب 1495899

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها