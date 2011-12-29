به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما اطلاع داریم که اصلاح‌طلبان برای تصاحب کرسی‌های مجلس 300 نفر را سازماندهی کردند و حتی بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب در این انتخابات ثبت نام کردند.



وی ادامه داد: وجهه مطبوعاتی اصلاح طلبان این است که به دنبال امتیازگیری هستند که این تصور باطلی است و نظام به آنها باج نمی‌دهد.



ذاکری در مورد تلاش گسترده جریان انحرافی برای تصاحب کرسی‌های مجلس گفت: جریان انحرافی فعالیت گسترده‌ای در سراسر کشور در دست اجرا دارند و در تمامی استان‌ها ستادهایی تشکیل داده‌اند و اعتباراتی هزینه می‌کنند.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم اضافه کرد: حتی شنیده شده که جریان انحرافی میثاق نامه‌هایی با افراد مختلف امضا می‌کنند که نسبت به این جریان پایبند باشند.



وی با بیان اینکه قم برای جریان انحرافی و اصلاح طلبان خیلی مهم است، گفت: در چنین شرایطی وحدت بین گروه‌های اصولگرا بیش از پیش احساس می‌شود.