دارنده دو نشان المپیک در بیمارستان قلب ساری بستری شد

بهمن صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عسگری محمدیان در چند روز اخیر پس از جراحی از ناحیه قلب، اکنون در بخش سی سی یو بیمارستان قلب ساری بستری است.

وی افزود: هفته گذشته عسکری محمدیان، به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد، اما پزشکان دستور به جراحی وی دادند.

مدیرعامل تیم لیگ برتری کشتی پیشگامان آسانسور مازندران ادامه داد: اوایل هفته جاری محمدیان تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل اول وی موفقیت آمیز بوده است.

صفری اضافه کرد: بنا به گفته پزشکان معالج وی، سه مورد از رگهای قلبم او بسته بود و اکنون شرایط او بهتر است.

عسگری محمدیان دارنده دو نشان نقره المپیکهای 88 سئول و 92 بارسلونا، مربی سازنده کشتی ساری هدایت تیم پیشگامان آسانسور مازندران را در مسابقات این فصل لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور بر عهده دارد.