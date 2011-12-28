بازی تیم کاله جوان مازندران در والیبال کشور به تعویق افتاد

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار این دو تیم قراربود ازساعت 17 عصر امروز چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزارشود که به علت همزمانی این مسابقه با دیدار تیم های لیگ برتری کاله مازندران و آلومینیوم المهدی بندرعباس در همین ساعت به روز پنجشنبه موکول شد.

وی افزود: دیدار تیمهای کاله جوان مازندران و شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ساعت 17عصر فردا پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) آمل برگزار می شود.

دور رفت لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور، پس از برگزاری 42 مسابقه با قهرمانی تیم کاله جوان مازندران در گروه الف و راه ترابری اصفهان در گروه ب به پایان رسید.

دور برگشت این مسابقات با شش مسابقه آغاز می شود که اختلاف امتیاز تیمهای میانه جدول در دو گروه رقابت را برای صعود به مرحله پلی آف حساس تر می کند.

در پایان دوربرگشت این مسابقات چهار تیم برتر هر گروه برای کسب مقام قهرمانی و صعود به لیگ برتر به صورت حذفی( دو برد از سه بازی) با هم پیکار می کنند.