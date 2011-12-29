به گزارش خبرنگار مهر، اعلام حذف 10میلیون پول‌دار از دریافت یارانه نقدی و خداحافظی دهک‌های 9و10با یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها توسط سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از مهمترین خبرهایی بود که در هفته جاری اعلام شد و تمام اخبار اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داد.

محمدرضا فرزین در این خصوص با بیان اینکه براساس دستور رئیس جمهور قصد داریم با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه کنیم، گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهیانه آنها را تشکیل می دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.

وی افزود: درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به 10 میلیون نفر به سایر افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند، پرداخت می شود و یارانه نقدی آنها افزایش می‌یابد، یعنی مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی 10 میلیون نفر حذف و به یارانه بقیه خانوارها اضافه می شود.

متوسط درآمد بیش از یک میلیون و 100 هزار تومانی ایرانیان

در این زمینه علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری متوسط درآمد ایرانی ها را بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان در سال 89 اعلام کرد و گفت: سناریوهای مختلفی برای میزان یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون مطرح است.

وی ادامه داد: اگر یارانه را به صورت کامل قطع کنیم باید به هر نفر 120 تا 135 هزار تومان پرداخت کنیم چرا که ما پول را از مردم گرفته و به خودشان بر می گردانیم.

بازار ارز

همچنین افزایش بیش از 100 تومانی قیمت دلار طی 3 روز در هفته جاری و رسیدن آن به 1530 تومان طی هفته جاری از مهمترین اخبار اقتصادی بود که شورای پول و اعتبار را بر آن داشت تا آخین مصوبه خود را نیز به بازار ارز اختصاص دهد.

بر این اساس شورای پول و اعتبار تصویب کرد که کارگروه های ویژه ای برای کنترل وضعیت بازار ارز تشکیل دهد. در عین حال بانک مرکزی موظف به اجرای سیاست نرخ شناور مدیریت شده در بازار شد.

براساس مصوبه شورا بانک مرکزی موظف شد پس از بررسی دقیق وضعیت بازار ارز، اتخاذ سیاست هایی برای کنترل قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهد.

اشکالات شرعی ارزان فروشی سکه

با آغاز پیش فروش سکه طرح جدید در شعب بانکی توسط بانک مرکزی با قیمت 546 تومان از هفته گذشته، اشکالاتی از نظر شرعی بودن تعیین این نرخ مطرح شد.

سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا فروش ذخایر ملی به سوداگران زیرقیمت را محل شک و تردید دانست و گفت: تعیین قیمت 546 هزار تومان برای پیش فروش سکه (تصویر امام) ارزان فروشی ذخایر ملی است.

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اینکه بانک مرکزی یک دارایی که ذخیره ملی و سرمایه ملی است، به قیمت بسیار پائین تر در اختیار گروه های خاص قرار می هد که این گروه ها اقشار آسیب پذیر و همچنین جزو تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصادی نیستند تا برای حمایت از آنها این کار صورت گیرد، بنابراین این نوع ارزان فروشی ذخایر ملی توسط بانک مرکزی از نظر شرعی محل شک و تردید است.

شرایط جدید واردات خودرو

حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با تشریح تغییرات انجام شده در واردات خودرو، گفت: الزام واردکنندگان برای واردات خودرو تنها از کشور مبدا تولید برداشته شد. ورود هر گونه خودرو ولو به تعداد اندک یک عدد، مشروط به داشتن کارت بازرگانی از سوی واردکنندگان است.

وی افزود: واردات خودرو چه از سوی شرکت و چه از سوی افراد حقیقی باید با رعایت 4 شرط باشد، به این معنا که علاوه بر نو بودن یک خودرو، داشتن نمایندگان خدمات پس از فروش، شرایط بهینه‌سازی مصرف سوخت، استانداردهای 51 گانه و اعلامی از سوی محیط زیست کشور باید از سوی واردکننده رعایت شود.

آغاز فصل چانه‌زنی‌های داغ مزدی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نشست‎ها و جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در ماه‎‌های پیش رو برگزار‎ می‌شود، گفت: به دنبال تفاهم و اجماع کامل با کارگران و کارفرمایان هستیم اما تصمیم نهایی را پایان سال خواهیم گرفت.

عبدالرضا شیخ الاسلامی افزود: طبق روال سال های گذشته، نمایندگان 3 گروه در وزارت تعاون، کار و رفاه نشست هایی را برای تعیین میزان حداقل مزد سال آینده برگزار می کنند. معمولا تصمیماتی که توسط شورای عالی کار گرفته می شود به صورت اجماع است.

اعلام آمادگی برای ورود هواپیمای سوخو

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه برای ورود هواپیماهای سوخو از روسیه اعلام آمادگی کردیم، گفت: آمادگی خود را برای خرید هواپیمای 100 نفره سوخو اعلام کردیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که مرجع رسیدگی و تایید هواپیماها است این هواپیما را تایید کرد زیرا این هواپیما کوتاه برد است و با موقعیت آب و هوایی ایران سازگاری دارد.

برنامه دولت برای عرضه کارتی CNG

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به موافقت و مصوبات دولت برای عرضه کارتی CNG در جایگاه‌ها، خواستار نصب تجهیزات کاهنده مصرف بنزین توسط شرکت‌های خودروساز داخلی شد.

وی با اشاره به تاخیرهای انجام شده برای عرضه کارتی سی.ان.جی، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از اواخر سالجاری به تدریج امکان عرضه کارتی این حامل انرژی در سطح جایگاهها فراهم شود.