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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

نماینده فلسطین در اتحادیه عرب:

اسرائیل به هیچ اصلی پایبند نیست/ عربها باید موضعی قوی اتخاذ کنند

اسرائیل به هیچ اصلی پایبند نیست/ عربها باید موضعی قوی اتخاذ کنند

نماینده فلسطین در اتحادیه عرب با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواستار اتخاذ موضع قوی در برابر آنها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "برکات الفرا" گفت: ما در سومین سالروز حمله به نوارغزه خواستار اجرایی شدن گزارش گلدستون هستیم.

وی با اشاره به عدم پایبندی اسرائیل به ساده ترین اصول حقوق بشر افزود: اسرائیل نه با آرامش بیگانه است جامعه جهانی را نیز با اقدامات خود به چالش طلبیده است.

الفرا اظهار داشت: حمله شب گذشته به نوار غزه و شهادت و زخمی کردن تعدادی از فلسطینی ها در سومین سالروز حمله به غزه نشانه بی توجهی به جامعه جهانی و حقوق بشر است.

وی اظهار داشت: محکومیت و اعلان انزجار صرف بی فایده است و برای حمایت از فلسطینی ها بیگناه باید موضع محکمی از سوی جامعه جهانی اتخاذ شود.

شایان ذکر است در حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه تعدادی از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 1495908

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