اسرائیل به هیچ اصلی پایبند نیست/ عربها باید موضعی قوی اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "برکات الفرا" گفت: ما در سومین سالروز حمله به نوارغزه خواستار اجرایی شدن گزارش گلدستون هستیم.

وی با اشاره به عدم پایبندی اسرائیل به ساده ترین اصول حقوق بشر افزود: اسرائیل نه با آرامش بیگانه است جامعه جهانی را نیز با اقدامات خود به چالش طلبیده است.

الفرا اظهار داشت: حمله شب گذشته به نوار غزه و شهادت و زخمی کردن تعدادی از فلسطینی ها در سومین سالروز حمله به غزه نشانه بی توجهی به جامعه جهانی و حقوق بشر است.

وی اظهار داشت: محکومیت و اعلان انزجار صرف بی فایده است و برای حمایت از فلسطینی ها بیگناه باید موضع محکمی از سوی جامعه جهانی اتخاذ شود.

شایان ذکر است در حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه تعدادی از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.