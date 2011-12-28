انقلاب اسلامی از بحران های کشورهای غربی عبور کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم حسین دهقان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم اختتامیه همایش ملی امنیت ، ایران 1404 برگزاری این همایش را به فال نیک گرفت و از تمامی دست اندرکارانی که در برگزاری همایش امنیت در ایران 1404 نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده بودند تشکر کرد.

دهقان اظهار داشت: ما هنوز در مطالعات و تحقیقات خود از تولیدات دانشمندان در کشورهای دیگر استفاده می کنیم که باید این موضوع اصلاح شود. زمان آن فرا رسیده است که صاحب نظران و پژوهشگران در حوزه نظریه پردازی وارد شوند تا بدین وسیله ملت را از مطالعات خود مورد بهره مندی قرار دهند.

رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی توانست از بحران هایی که کشورهای غربی برای آن بوجود آوردند عبور کند. به همین جهت باید در حوزه علمی (تحولات علمی نقش تاثیرگذاری را ایفا کنیم چرا که برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.