به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه کاوه قبادی ـ مدرس و عکاس ـ مباحثی چون آشنایی با رنگ، فضای رنگی، گاموت رنگ، محدودیت‌های مدیریت رنگ، رابطه کالیبراسیون و مدیریت رنگ، معرفی دستگاه‌های ورودی و خروجی و مدیریت رنگ از عکاسی تا چاپ را مورد بررسی قرار می‌دهد.



این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه هشتم دی ماه سال جاری از ساعت 14:30 لغایت 17 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 برگزار می‌شود.



علاقه‌ مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی www.ArtAlborz.ir مراجعه کنند.