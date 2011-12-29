به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه کاوه قبادی ـ مدرس و عکاس ـ مباحثی چون آشنایی با رنگ، فضای رنگی، گاموت رنگ، محدودیتهای مدیریت رنگ، رابطه کالیبراسیون و مدیریت رنگ، معرفی دستگاههای ورودی و خروجی و مدیریت رنگ از عکاسی تا چاپ را مورد بررسی قرار میدهد.
این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه هشتم دی ماه سال جاری از ساعت 14:30 لغایت 17 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 برگزار میشود.
علاقه مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی www.ArtAlborz.ir مراجعه کنند.
کرج - خبرگزاری مهر: خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز، سومین کارگاه تخصصی" مدیریت رنگ در عکاسی" را با هدف مهارتافزایی اعضا و عکاسان البرز با حضور کاوه قبادی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه کاوه قبادی ـ مدرس و عکاس ـ مباحثی چون آشنایی با رنگ، فضای رنگی، گاموت رنگ، محدودیتهای مدیریت رنگ، رابطه کالیبراسیون و مدیریت رنگ، معرفی دستگاههای ورودی و خروجی و مدیریت رنگ از عکاسی تا چاپ را مورد بررسی قرار میدهد.
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