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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

کارگاه تخصصی "مدیریت رنگ در عکاسی" در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌ش

کارگاه تخصصی "مدیریت رنگ در عکاسی" در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌ش

کرج - خبرگزاری مهر: خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز، سومین کارگاه تخصصی" مدیریت رنگ در عکاسی" را با هدف مهارت‌افزایی اعضا و عکاسان البرز با حضور کاوه قبادی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه کاوه قبادی ـ مدرس و عکاس ـ مباحثی چون آشنایی با رنگ، فضای رنگی، گاموت رنگ، محدودیت‌های مدیریت رنگ، رابطه کالیبراسیون و مدیریت رنگ، معرفی دستگاه‌های ورودی و خروجی و مدیریت رنگ از عکاسی تا چاپ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه هشتم دی ماه سال جاری از ساعت 14:30 لغایت 17 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 برگزار می‌شود.

علاقه‌ مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی www.ArtAlborz.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1495911

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