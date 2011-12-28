رئیس جدید اداره امور مالیاتی آذرشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رسولی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در مراسم معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی آذرشهر، گفت: منطقه آذرشهر به لحاظ وجود شرکتهای صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است و لذا وصول مالیات در این منطقه باید با نهایت دقت انجام گیرد.
وی به قابلیت های توسعه ای آذرشهر اشاره کرد و افزود: این منطقه به لحاظ کشاورزی، صنعتی و تجاری از ظرفیت های بالایی برخوردار است و وصول مالیات در این منطقه موجب توسعه و رونق بیش از پیش آن خواهد شد.
اسمعیل آذریان، فرماندار آذرشهر نیز در این مراسم گفت: در وصول مالیات باید نگاه همه جانبه داشت و با روشهای تعاملی نسبت به دریافت مالیات اقدام کرد.
وی افزود: حمایت از بخش تولید نیز یکی از وظایف اصلی دولت است و اداره امور مالیاتی نیز باید با روشهای قانونی نسبت به وصول مالیات اقدام کند.
گفتنی است، احد فریاد صباغ پیش از این رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان سراب بود.
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