معاون استاندار البرز بر افزایش تعداد پل های عابر پیاده در کرج تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی در نشست شورای ترافیک استان البرز افزود: احداث هفت گذرگاه عابر پیاده در استان البرز ازجمله شهر کرج دستور کار قرار گرفته است.



وی گفت: همچنین با توجه به اهمیت واحدهای مسکونی مهر در سطح استان البرز لازم است تدابیر ویژه ای برای رفع مشکلات محورهای ارتباطی آنها صورت گیرد.



افضلی اضافه کرد: تلاش برای رفع مشکل جاده محمد شهر کرج از برنامه های مهم در سطح استان البرز است.



وی اظهار داشت: برای آسفالت و ساماندهی این جاده 28 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.



این مسئول با اشاره به اینکه جاده محمدشهر کرج یکی از محورهای مهم این شهرستان است که به دلیل قرار گرفتن در حوزه استحفاظی شهرداری کرج و محمدشهر سالها رها شده بود، عنوان کرد: ساماندهی این جاده یکی از مطالبات اصلی مردم به ویژه مردم محمدشهر بود که در پی برگزاری جلسات متعدد با همکاری شورا و شهرداری کرج، تعیین تکلیف شده است.



وی یادآور شد: امید می رود با بهره برداری از کارخانه آسفالت کرج بخش اعظمی از مشکلات این کلانشهر در زمینه ترمیم و آسفالت معابر برطرف شود.