تشريح جلسه عصر ديروز مجلس با مقامات ارشد وزارت راه// سرپرست وزارت راه براي پاسخ به وضعيت مبهم فرودگاه امام و آزادراه تهران- شمال به مجلس مي آيد

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام مطلب فوق گفت: در ابتداي اين جلسه محمد رحمتي سرپرست وزارت راه و ترابري گزارشي از عملكرد بودجه سال 1383 اين وزارتخانه ارايه كرد.

حبيب الله اسماعيل زاده افزود: سپس پيشرفت طرح هاي وزارت راه و ترابري با بودجه سال 1383 مطابقت داده و در نهايت نيز علل ناكامي ها و موفقيت ها در هزينه كردن اعتبارات فصل راه و ترابري بررسي شد.

وي با اشاره به اين كه اعتبارات بودجه سال 84 وزارت راه و ترابري نسبت به سال 83 افزايش نداشته است، اظهاركرد:اعتبارات ارزي و اعتبارات از محل اوراق بهادار در بودجه سال آينده حذف شده است كه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مي خواهد طي پيشنهادي به اين موضوع رسيدگي كند.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بودجه اي كه براي وزارت راه و ترابري در بودجه سال 84 در نظر گرفته شده در حدود هزار ميليارد تومان است.

وي با بيان اين مطلب كه در اين جلسه به هيچ وجه درباره بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و وضعيت آزادراه تهران-شمال بحث و بررسي نشد، درعين حال بيان كرد: قرار است در روزهاي آينده سرپرست وزارت راه و ترابري و ديگر مقامات ذي ربط اين وزارت خانه به مجلس بيايند تا وضعيت مبهم بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و آزادراه تهران-شمال را روشن كنند.

اسماعيل زاده خواستار بازگشايي فروگاه بين المللي امام خميني(ره) در اسرع وقت و با هماهنگي دستگاه هاي زير ربط شد و ابراز اميدواري كرد كه با اختصاص اعتبارات ويژه، آزادراه تهران- شمال به بهره برداري رسد.

گزارش هاي خبرنگار"مهر" نيز از وزارت راه و ترابري حاكيست كه محمد رحمتي سرپرست وزارت راه و ترابري هم اكنون به شدت پيگيري حل مشكلات طرح آزادراه تهران-شمال و بررسي كندي پيشرفت اين طرح در 7 سال گذشته از شروع آن است.



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