عبدالحمید قره داغی رئیس حوزه هنری البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قره‌داغی قبل از این مدیر حوزه هنری کرج بود و پس از تشکیل استان البرز، سرپرستی و راه اندازی حوزه هنری استان را برعهده داشت.



از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به تلاش برای ارتقاء و تکمیل ساختار اداری و مالی این نهاد از شکل مرکز شهرستانی به مرکز استانی در کنار سایر برنامه‌ها و فعالیت‌های هنری، حمایت از هنرمندان جوان و تولیدات فاخر هنری اشاره کرد.



در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می‌رود با تدبیر و درایت جنابعالی حوزه هنری استان البرز کانونی پویا برای تولید آثار فاخر ادبی و هنری با شاخص‌های اعلام شده و نیز مکانی مقدس و معتبر برای تربیت هنرمندان متدین و ملتزم به ارزش‌های اسلامی و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی شود.



همچنین مومنی شریف در این حکم با تاکید بر حضور اقوام مختلف در این استان آورده است: مخصوصاً این که، استان البرز و شهر کرج مرکز این استان، محل تلاقی و جلوه‌گاه فرهنگ‌های گوناگون مناطق و اقوام مختلف سراسر ایران اسلامی است که امیدوارم هنرمندان ارجمند آن استان با بهره‌گیری از این فرصت کم نظیر آثاری ماندگار در معرفی هویت ایرانی ـ اسلامی و تحکیم وحدت ملی بیافرینند.