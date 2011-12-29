عبدالحمید قره داغی رئیس حوزه هنری البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرهداغی قبل از این مدیر حوزه هنری کرج بود و پس از تشکیل استان البرز، سرپرستی و راه اندازی حوزه هنری استان را برعهده داشت.
از جمله فعالیتهای وی میتوان به تلاش برای ارتقاء و تکمیل ساختار اداری و مالی این نهاد از شکل مرکز شهرستانی به مرکز استانی در کنار سایر برنامهها و فعالیتهای هنری، حمایت از هنرمندان جوان و تولیدات فاخر هنری اشاره کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: انتظار میرود با تدبیر و درایت جنابعالی حوزه هنری استان البرز کانونی پویا برای تولید آثار فاخر ادبی و هنری با شاخصهای اعلام شده و نیز مکانی مقدس و معتبر برای تربیت هنرمندان متدین و ملتزم به ارزشهای اسلامی و متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی شود.
همچنین مومنی شریف در این حکم با تاکید بر حضور اقوام مختلف در این استان آورده است: مخصوصاً این که، استان البرز و شهر کرج مرکز این استان، محل تلاقی و جلوهگاه فرهنگهای گوناگون مناطق و اقوام مختلف سراسر ایران اسلامی است که امیدوارم هنرمندان ارجمند آن استان با بهرهگیری از این فرصت کم نظیر آثاری ماندگار در معرفی هویت ایرانی ـ اسلامی و تحکیم وحدت ملی بیافرینند.
کرج - خبرگزاری مهر: با حکم محسن مومنی شریف، عبدالحمید قرهداغی به ریاست حوزه هنری استان البرز منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرهداغی قبل از این مدیر حوزه هنری کرج بود و پس از تشکیل استان البرز، سرپرستی و راه اندازی حوزه هنری استان را برعهده داشت.
نظر شما