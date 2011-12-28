انتقاد وزیر دفاع از انقلابیون/ زمان نابود کردن سلاحهای شیمیایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "اسامه الجویلی" وزیر دفاع لیبی گفت: برخی از انقلابیون مخالف احیای ارتش در برهه کنونی هستند.

وی افزود: بسیاری از انقلابیون معتقدند که نیازی به وجود ارتش نیست و این به نوبه خود خطرناک است. انقلابیون باید متوجه واقعیتها باشند.

در همین ارتباط "عبدالحفیظ غوقه" معاون رئیس شورای انتقالی و سخنگوی رسمی آن گفت: ظرف ساعات آینده رئیس ستاد ارتش لیبی مشخص خواهد شد.

خبر دیگر اینکه سرهنگ "یوسف صفی الدین" مسئول پرونده سلاح شیمیایی ارتش لیبی بیان کرد: احتمال می رود که روند نابودسازی سلاحهای شیمیایی زمان قذافی از اوایل آوریل سال آینده آغاز شود.

وی افزود: سلاح شیمیایی لیبی تحت نظارت بین المللی است و امکان نگهداری آن تحت مراقبتهای شدید امنیتی قرار دارد و روند نابودسازی حدود دو سال زمان می برد.

صفی الدین اظهار داشت: همه تلاش ما این است که این مواد به طور کلی نابود شود تا هیچ آسیب زیست محیطی به دنبال نداشته باشد.

خبر دیگر اینکه "علی سالم" معاون بانک مرکزی لیبی گفت: تاکنون حدود 97 میلیارد دلار از دارایی های لیبی آزاد شده و در اختیار ما قرار گرفته است.