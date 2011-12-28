شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی بابلسر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دارابی اظهار داشت: ایجاد زیرساختها و فراهم کردن امنیت حضور سرمایه گذاران برای احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان، از دغدغه های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی بوده و تأمین روشنایی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی امنیت فردی و اجتماعی در معابر شهرکها و نواحی صنعتی، محسوب می شود.

معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با تعامل و همکاری مدیریت و کارکنان شرکت برق منطقه ای استان و شهرستان و به منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شهرک صنعتی بابلسر و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری، اجرای پروژه روشنایی معابر داخلی این شهرک صنعتی به پایان رسیده است.

وی گفت: با توجه به اینکه وجود روشنایی معابر در شهرکها و نواحی صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که با اجرا و بهره برداری این پروژه، روشنایی معابر و خیابانهای داخلی شهرک صنعتی بابلسر تأمین شده است.

دارابی تصریح کرد: برای اجـرای پروژه شبکه روشنایی معـابر داخلی شهـرک صنعتی بابلسر به طول سه کیلومتر، 510 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرکهای صنعتی مازندران هزینه شد.