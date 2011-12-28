کنترل شدید پروازهای نیجریه به مالزی/ افزایش 10 برابری قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرد که با توجه به اعمال اشد مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر در مالزی بازرسی های بیشتر و سختگیرانه ای با هدف کاهش میزان قاچاق مواد مخدر انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش در آخرین مورد دستگیری اتباع نیجریه در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر، ماه گذشته یک دانشجوی اهل نیجریه به اتهام قاچاق 3.5 کیلوگرم مواد مخدر شیشه در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شد.

سال گذشته 65 تبعه آفریقایی درمالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که 50 تن از انها تبعه نیجریه بوده اند.

