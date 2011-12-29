253 نفر از کلان شهرها به قزوین منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر چهارشنبه در جمع رسانه های گروهی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، نقشه راه مدیران دولتی به ویژه در حوزه دولت مشخص شده است.

وی در خصوص اهداف برنامه پنجم توسعه افزود: کاهش 20 درصد از حجم تصدی گرهای دولت، ارتقاء رشد اقتصادی به هشت درصد، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، استفاده 60 درصد مردم از خدمات الکترونیکی تا پایان برنامه پنجم توسعه و تعاملات دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر فرآیندهای الکترونیکی تا سال 91 را اهداف برنامه پنجم برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین یادآور شد: در بحث کارگروه دفاتر خدمات پیشخوان دولت، همه استان‌ها یک کارگروه دارند که قزوین جزء سه استان برتر کشور در اداره و برگزاری جلسات کارگروه دفاتر خدمات پیشخوان دولت است و تاکنون 9 دستگاه اجرایی 85 نوع از خدمات خود را در قالب دفاتر پیشخوان به شهروندان ارائه می دهد.

درافشانی عنوان کرد: 276 دفتر پیشخوان در استان قزوین فعال هستند و در کل کشور 200 خدمت را ارائه می دهند.

وی از استخدام 200 نفر در بیمارستان مینودر قزوین خبر داد و تصریح کرد: برای جذب 648 نفر در دانشگاه علوم پزشکی مجوز استخدامی اخذ شده که از این مجموع 200 نفر در بیمارستان جدید مینودر قزوین استخدام می شوند.

درافشانی در خصوص انتقال کارمندان از کلان ‌شهرها به قزوین گفت: توزیع عادلانه نیروی انسانی در دستگاههای دولتی از اولویت های نظام اداری در کشور است و در استان قزوین 253 نفر از متقاضیان انتقال در 38 دستگاه اجرایی استان جذب شده اند که آموزش و پرورش با 111 نیرو بیشترین جذب کارکنان را داشته است.

وی از حذف 50 درصد پذیرفته ‌شدگان آزمون استخدامی به دلیل دادن اطلاعات غلط خبر داد و اظهارداشت: از مجموع سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه 127 نفر باقیمانده بودند که 36 نفر سهمیه شهدا، جانبازان و ایثارگران و 91 نفر نیز با برگزاری آزمون جذب شدند که از این تعداد 78 پست افراد نهایی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین از فعالیت 34 نفر از کارکنان 10 دستگاه دولتی به شکل دورکاری خبر داد و بیان کرد: در بحث دور کاری در استانداری قزوین 30 درخواست داشتیم که با هفت مورد موافقت شد و در 9 دستگاه شامل آموزش و پرورش، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، خدمات درمانی، ثبت احوال، تأمین اجتماعی و آب منطقه‌ای 27 نفر در استان دور کار شدند.

وی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیکی در استان اظهارداشت: خدمات الکترونیکی با عنوان اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنشی که در اطلاع ‌رسانی، استان قزوین باید 47 مورد خدمات الکترونیکی ارائه می‌کرد که تا به امروز52 مورد خدمات در این زمینه به مردم ارائه داده است.

درافشانی در خصوص خدمات الکترونیکی تعاملی یادآور شد: تعداد خدمات تعاملی استان قزوین 40 مورد بوده در صورتی که تاکنون60 خدمت تعاملی به مردم رائه کرده است و تعداد خدمات تراکنشی را نیز 37 مورد عنوان کرد که 43 مورد در استان انجام شده است.

وی در پایان از راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت انگور خبر داد و افزود: ما پیگیر راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت انگور در قزوین هستیم تا این کانون نیز در استان قزوین با توجه به قابلیت‌ها در تولید محصول کشمش و انگور تشکیل شود.



