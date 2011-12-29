اداره کل مدیریت بحران استان تهران از آتش نشانان کرج تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کمالی دهقان اظهار داشت: طی نامه ای از سوی اداره کل مدیریت بحران استان تهران، از 14 نفر از آتش نشانان کلانشهر کرج که در حادثه انفجار زاغه مهمات بیدگنه ملارد اقدامات لازم را برای اطفاء حریق و امدادرسانی به حادثه دیدگان انجام دادند، تجلیل و قدردانی شده است.

وی افزود: سعید غریبی، محمد مهدی پور، مهدی خراسانی، ابوالفضل خدایارنژاد، محمد جمشیدی، فرهاد امینی، احمد جدیدی،‌ سعید یاوری، حسین شهسواری، علی نوحی، جواد الهی، غلامرضا اسماعیل زاده، اکبر عارف نیا و حسین نیک زارع از جمله آتش نشانان کرجی هستند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مسئول عنوان کرد: در حادثه انفجار زاغه مهمات بیدگنه ملارد، تعدادی از امدادرسانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج نیز در محل حادثه حضور یافتند و به امدادرسانی پرداختند.