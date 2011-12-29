به گزارش خبرنگار مهر خبر اول و مهمترین خبر این هفته آغاز به کار هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران است که پنجشنبه هشتم دی ماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا آغاز به کار کرد. هشتمین دوسالانه نقاشی با برپایی کارگاههای نقاشی در نیشابور آغاز شد و طی آن 40 هنرمند چهارم و پنجم دی ماه با موضوع نگاهی نو به مکتب هرات با راهنمایی یوری دولان از اسلواکی، احمد خلیلیفرد و داریوش حسینی در کاروانسرای عباسی نیشابور آثارشان را خلق کردند.
مراسم پایانی بخش کارگاههای دوسالانه نقاشی با معرفی برگزیدگان هفتم دی ماه در مشهد برگزار میشود و آثار منتخب این کارگاهها در گالری آرتین مشهد به نمایش گذاشته میشود.
در نمایشگاه اصلی هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران 317 اثر از 217 هنرمند در مؤسسه صبا به نمایش گذاشته میشود که 131 اثر با موضوع نگاهی نو به مکتب هرات و 186 اثر با موضوع آزاد است و در بخش استادان 50 اثر از نقاشان پیشکسوت به نمایش درمیآید.
مدیر موزه هنرهای معاصر برگزاری این دوسالانه نقاشی را یکی از برنامه های خوب و موفقیت آمیز مدیریت امور تجسمی ارشاد دانست و گفت: این دوسالانه به صورت همزمان در نیشابور مشهد، و تهران برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه کارگاه های این دو سالانه از 2 روز پیش در نیشابور آغاز به کار کرده اند می توان ادعا کرد که این دو سالانه آغاز به کار کرده است.
در ادامه احمد وکیلی دبیر این دوسالانه گفت: من در بسیاری از داوری ها داور بوده ام و همیشه نام من به عنوان یک داور در سطح جامعه مطرح بوده است و در اینجا تأکید می کنم که بی ینال هشتم واقعاً با یک خرد جمعی پیشرفت.
وی افزود: در فراخوان دوسالانه یک سری قوانین را مطرح کردیم که حتی یک مورد غیر قانونی نیز در اجرای دوسالانه نیست و مو به مو همه قوانین تاکنون اجرا شده است.
وکیلی با ذکر این جمله که به دنبال یک آشتی ملی بین نقاشان هستم، گفت: همیشه به دنبال آشتی ملی بین نقاشان بوده ام و لحظه ای هم از این اصل غفلت نکردم تا آنجا که برای بسیاری از هنرمندان حتی نامه شخصی فرستادم و امیدوارم همه هنرمندان موضع را خانه خود بدانند.
وی با اشاره به اینکه دوسالانههای هنری را انجمنها برگزار کردند، گفت: من از انجمن هنرمندان نقاش نیز دوبار دعوت کردم که انها به خاطر برخی اشتباهات قبول نکردند در این دوسالانه حضور یابند.
وکیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد دلیل عدم حضور انجمن در این دوسالانه سکوت کرده و تنها به ذکر این جمله که نمیخواهم مسائلی را باز کنم بسنده کرد.
وی همچنین از فضای سیاستزده هنرهای تجسمی ایران انتقاد کرد و گفت: هنرمندان اصیل خود را وارد بازیهای سیاسی نمی کنند.
در این اکسپو که به مدت دو هفته دایر است بیش از 100 اثر تاریخی از 40 هنرمند در حوزههای نقاشی ،خط و خط نقاشی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به همت موسسه پژوهشی اسلامی آوای باران و مجموعه هنری گوهران به عنوان در برگیرنده این آثار برگزار شده است.
در گرایش نگارگری،مجید فتاحی برگزیده موضوع ویژه این گرایش معرفی شد و جمشید سرحدی،سیدجعفر فتاحی،فرنگیس یادگار و حمدالله کتال برگزیدگان این رشته معرفی شدند.
همچنین از رضا مهدوی،فاطمه گلدوست، سیما حسینی،سعید فصیح مارانی و نرگس فداکار نیز تقدیر شد.
در گرایش تذهیب، مریم لبانی مطلق برگزیده اول اعلام شد و معصومه سلطانآبادی و زهرا معصومی به طور مشترک برگزیدگان دوم این رشته معرفی شدند و نفیسه امیراحمدی و مهرداد راستین نیز برگزیدگان مشترک رتبه سوم این گرایش بودند که جوایز خود را دریافت کردند.
در این گرایش از حسن محمدی هفشجانی و زهرا جعفری نیز تقدیر شد.
در گرایش گل و مرغ،رعنا شریلو و احسان فتاحی به طور مشترک در جایگاه نخست قرار گرفتند و روحالله پروین برگزیده دوم اعلام شد و بهزاد بزرگی جایزه سوم را دریافت کرد. همچنین محمدرضا آقامیری از سوی دانشگاه سوره به عنوان برگزیده دانشجویی معرفی شد و از مجید فتاحی و امیر طوفانی نیز تقدیر شد.
در گرایش تشعیر، محمدولی محمدی رحمانی رتبه اول این گرایش را به خود اختصاص داد،زهرا تندکار در رتبه دوم قرار گرفت و مسعود جانقربان به عنوان برگزیده سوم معرفی شد. گلنوش رضوی دهکردی نیز برگزیده بخش دانشجویی از سوی دانشگاه سوره اعلام شد. در این گرایش از سیدمجید قاسمی، مریم شاکری و محمدرضا یداللهی فارسانی نیز تقدیر شد.
مریم هرندی زاده و زهرا مهدی قهساره نیز تقدیرشدگان بخش دانشجویی بودند.
در گرایش نقاشی زیرروغنی،اکرم ضیایی طباطبایی به عنوان نفر اول معرفی شد و حمید سلیمانی و افسانه احمدی به طور مشترک در جایگاه دوم ایستادند و نرگس عزیزی آققلعه و مهتاب سادات دربندی نیز به طور مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.
در بخش مشق نیز مژده خلیلپور،صفورا قاسمی دستگردی،مریم استکی،مهدی خوشبختی و نغمه ترابیان تشویق شدند.
در گرایش طراحی نگارگری،هیئت داوران برای انتخاب برگزیدگان در بخش طراحی در مرحله اول ده نفر از شرکتکنندگان را برگزید و در مرحله دوم از طریق برگزاری کارگاه هنری پنج نفر را برگزیده اعلام کرد و دیگر هنرمندان شرکت کننده در این کارگاه را مورد تقدیر قرار داد.
در این بخش روحالله جهانبین، احمد سرائیان،نصیر اسماعیلی،امیر فربد و امیر طوفانی برگزیده اعلام شدند و از طاهره اسحاقی،فرهاد رستمپور، ندا اربع و سارا آقامیری تقدیر شد.
در بخش همایش علمی نیز هیئت داوران از میان ۳۱ مقاله ارائه شده مقالات آذر جعفرزاده، محرمعلی پاشا زانوس و حسن محمدی هفشجانی را برگزید و جوایزی را به آنها اهدا کرد.
سعید فرجی طی حضور 15 روزه خود در موگادیشو، پایتخت سومالی، بخشی از زندگی آوارگان و قحطیزدگان ساکن موگادیشو را عکاسی کرده است.
سعید فرجی که فعالیتهایش را در زمینه مستند بحران متمرکز کرده است، پیش از این سابقه حضور در جنگ 33 روزه لبنان را نیز داشته است و به تازگی کتابی با عنوان «تبادل» را منتشر کرده که روایتگر رویدادهای این جنگ تا پایان عملیات تبادل اسرا در سال 2008 است.
نمایشگاه «آخرین فرزندان سومالی» تا بیستم دیماه برای بازدید عموم در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74، موزه هنرهای معاصر فلسطین برپاست.
مجموعه آثار «گلشن خیال» که در واقع قسمت دوم نمایشگاه «قطعه ای از بهشت» سال گذشته حبیبالله صادقی است، روز گذشته در گالری ساربان در حضور پیشکسوتان و جوانان هنر و ادبیات ایران رونمایی شد.
در این نمایشگاه 36 اثر به نمایش درآمده است که همگی نشان از چیره دستی هنرمندی دارد که از مرحله تکنیک، اجرا و دانش هنری گذشته است و راوی داستانی عاشقانه است که گویی در آسمان هفتم رخ میدهد؛ آن جا که هنر به دیدار معشوق ازلی و ابدی خویش میرود.
در این آثار که همگی با تکنیک ترکیب مواد بر روی بوم خلق شده است در واقع، جهانی تغزلی آفریده شده از رنگ و نقش که هنرمند در پی آن نوید جهانی روشنتر را می دهد. فرقی نمیکند که رنگ، طوسی چرک باشد و یا بنفش درخشان وقتی هر جزئی از یک اثر در خدمت خلق آن به درستی رنگ می بازد و رنگ هنر به خود می گیرد.
حبیبالله صادقی درباره آثار نمایشگاه «گلشن خیال» با اشاره به مثالی بودن جهان آثار و الهام از بهشت، اظهار داشت: همه معانی از جمله عشق و هنر در هستی و فردوس برین جاری است، این آثار شاید مجالی باشد برای دیدن از روزنه ای دیگر و روایتی دیگر از خاک و عطر و فیروزه در خاطر لاجوردی مثال، چرا که معتقدم اگر هنرمند توفیق پیدا کند میتواند به سراپرده اسرار درآید و به قدر خویش از آن بهره ببرد.
نعیم فرهات، رئیس موزه «فرهات» در لبنان که هنر خاورمیانه را دنبال میکند در حاشیه گشایش این نمایشگاه، آثار را در نوع خود بی نظیر خواند و در زمینه همکاری با هنرمندان ایرانی ابراز علاقه کرد.
- علیاکبر لرنی از معدود هنرمندان بازمانده از نسل نقاشان خیالینگار بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
علیاکبر لرنی از هنرمندان نقاش قهوهخانهای (خیالینگاری) متولد سال ۱۳۲۵، از حدود یک سال پیش با بیماری سرطان دست به گریبان بود و سرانجام در ۶۵ سالگی جان به جانآفرین تسلیم کرد.
علیاکبر لرنی از ۱۲ سالگی در محضر استادانی چون عباس بلوکیفر و حسن اسماعیلزاده نقاشی قهوهخانهای را آموخت. او بیشتر به کشیدن پردههای درویشی شهره بود و در طول حیاتش بیش از ۲۰۰ پرده درویشی به تصویر کشید.
او که یکی از معدود هنرمندان بازمانده از نسل نقاشان خیالینگار بود، همیشه در مصاحبههایش از بیتوجهی نسبت به آموزش این هنر رو به زوال شکایت داشت و علیرغم وعدههای بیشمار مسئولان، هیچ گاه این خواسته به حق او رنگ تحقق به خود نیافت.
حسین قوللر آغاسی، فتحالله قوللر آغاسی، حسین همدانی، محمد مدبر، عباس بلوکیفر، حسن اسماعیلزاده و احمد خلیلیفر از جمله نقاشان قهوهخانهای بودند که در طول سالیان گذشته یکی پس از دیگری دار فانی را وداع گفتند و با درگذشت علیاکبر لرنی، اکنون از این طایفه تنها محمد فراهانی، منصور وفایی و سیدحسین حسینی باقی ماندهاند.
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