دو هزار درخت در کرج تقویت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع از تقویت درختان ضعیف موجود در سطح شهر خبر داد و داشت: عملیات اجرایی پروژه رفع کلروز درختان چنار و اقاقیا سطح شهر با نظارت گروه حفظ نباتات واحد امور مناطق سازمان در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه با هدف رفع کلروز و تقویت مقاومت درختان کهنسال و ارزشمندی نظیر چنار واقاقیا و با به کارگیری یکی از روشهای کارآمد وعلمی یعنی تزریق مواد غذائی و آنتی بیوتیک به تنه درختان هم اکنون در حال اجرا است.

این مسئول عنوان کرد: در این پروژه که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است، پیش بینی شده بیش از هزار و 500 اصله درخت چنار و حداقل 500 اصله درخت اقاقیا در سطح شهر واکسینه شوند.



زارع ادامه داد: هم اکنون بیش از 30 درصد از این تعداد درختان کهنسال مدنظر، در پارک شهید چمران که یکی از قدیمی ترین پارکهای کرج محسوب می شود شناسایی شده است و مابقی در سایر نقاط سطح شهر از جمله محدوده جهانشهر، حاشیه بلوار شورا ورودخانه کرج و... هستند که در دستور کار عملیات تزریق تنه درخت قرار دارند.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: کلروز از نظر علمی به تغییر رنگ اندامهای گیاهی در اثر کمبود مواد غذائی و یا حمله پاتوژنها با وجود نور کافی اطلاق می شود که با برطرف شدن عامل آن این تغییر رنگ رفع شده و گیاه رنگ طبیعی خود را بدست می آورد.



وی از افزایش محل نگهداری پرندگان زینتی در باغ گلها خبر داد و اعلام کرد: با توجه به کمبود فضا در محل اصلی نگهداری پرندگان در باغ گلها و لزوم جداسازی گونه های مختلف به منظور مراقبت های بهداشتی، شش جایگاه دیگر در اطراف محل اصلی نگهداری پرندگان ساخته می شود.



این مسئول گفت: این جایگاه ها با استفاده از مهارت پرسنل کارگاه آهنگری سازمان پارکها، طراحی و درحال ساخت است.

زارع اظهار داشت: با گسترش محل نگهداری پرندگان در این باغ علاوه بر رعایت بهداشت محیطی آنان قابلیت افزایش گونه های مختلف دیگر نیز وجود خواهد داشت تا بتوانیم موجبات رضایت شهروندان را در بازدید از این قسمت فراهم آوریم.



باغ گلها، ابتدای ورودی کرج در پارک شهید چمران واقع شده است و یکی از مکانهای زیبا ودیدنی استان البرز محسوب می شود.