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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۴۸

حسینی به مهر خبر داد:

نام نویسی 75 نفر در انتخابات مجلس گلستان

نام نویسی 75 نفر در انتخابات مجلس گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت: 75 نفر تا پایان روز پنجم مهلت ثبت نام برای نهمین دوره انتخابات مجلس در استان نام نویسی کرده اند.

قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 69 نفر مرد و شش نفر زن هستند و چهار نفر از نامزدها نیز از نمایندگان کنونی استان در مجلس هستند.

وی اظهار داشت: 27 نفر در روز چهارشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که 26 نفر مرد و بقیه زن هستند.

وی عنوان کرد: از مجموع این تعداد، سه نفر در حوزه انتخابیه رامیان، سه نفر در علی آبادکتول، شش نفر در کردکوی، پنج نفر در مینودشت ثبت نام کرده اند.

حسینی افزود: همچنین در حوزه های انتخابیه گرگان و گنبد کاووس نیز در هر حوزه پنج نفر ثبت نام کرده اند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.

کد مطلب 1495933

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