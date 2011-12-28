نام نویسی 75 نفر در انتخابات مجلس گلستان

قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 69 نفر مرد و شش نفر زن هستند و چهار نفر از نامزدها نیز از نمایندگان کنونی استان در مجلس هستند.

وی اظهار داشت: 27 نفر در روز چهارشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که 26 نفر مرد و بقیه زن هستند.

وی عنوان کرد: از مجموع این تعداد، سه نفر در حوزه انتخابیه رامیان، سه نفر در علی آبادکتول، شش نفر در کردکوی، پنج نفر در مینودشت ثبت نام کرده اند.

حسینی افزود: همچنین در حوزه های انتخابیه گرگان و گنبد کاووس نیز در هر حوزه پنج نفر ثبت نام کرده اند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.