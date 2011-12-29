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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

حسین پور در گفتگو با مهر:

برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی در شاهرود اعلام شد

برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی در شاهرود اعلام شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی ماه در این شهرستان را اعلام کرد.

حجت الاسلام محمد حسین پور در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر، همایش مردمی سه هزار نفری در مسجد و حسینیه مدرسه قلعه در شامگاه هشتم دی ماه با سخنرانی پرویز سروری، رییس کمیته امنیت داخلی مجلس را از مهمترین برنامه های این شهرستان دانست.

وی، برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس از حضور مردم و نقش فتنه گران و توطئه های آنان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ادبی و ورزشی و برگزاری شب شعر و خاطره گویی را از جمله دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی افزود: همایش های مردمی بزرگداشت حماسه نهم دی ماه همزمان با شاهرود در شهرهای اطراف همچون بیارجمند، مجن، بسطام و شهرستان میامی نیز برگزار می شود.

حسین پور ادامه داد: در روز نهم دی ماه هم به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س) اعضای کانون مداحان به همراه تعدادی از هیئت های مذهبی شاهرود به صورت زنجیرزنی و سینه زنی به سمت میعادگاه نمازجمعه این شهر عزاداری خواهند کرد.

وی، توجه به لایه های عمیق و پیدایش و ظهور حماسه نهم دی ماه، تحلیل و تبیین ریشه های فتنه سال 88 و شیوه های براندازی نرم، تبیین و تحلیل پیامدهای داخلی و خارجی حماسه نهم دی ماه و تشریح نقش و جایگاه رهبری در خطوط کلی انقلاب را از جمله محورهای برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی ماه اعلام کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود اظهار داشت: مردم با خلق حماسه نهم دی ماه نشان دادند که مولفه اصلی نظام هستند.

محمد حسین پور تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه خود مردم شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: مردم حجت را بر منحرفین تمام کردند و نشان دادند دشمن حقیقی نظام اسلامی ایران آمریکای جنایتکار است.

کد مطلب 1495934

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