برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی در شاهرود اعلام شد

حجت الاسلام محمد حسین پور در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر، همایش مردمی سه هزار نفری در مسجد و حسینیه مدرسه قلعه در شامگاه هشتم دی ماه با سخنرانی پرویز سروری، رییس کمیته امنیت داخلی مجلس را از مهمترین برنامه های این شهرستان دانست.

وی، برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس از حضور مردم و نقش فتنه گران و توطئه های آنان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ادبی و ورزشی و برگزاری شب شعر و خاطره گویی را از جمله دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی افزود: همایش های مردمی بزرگداشت حماسه نهم دی ماه همزمان با شاهرود در شهرهای اطراف همچون بیارجمند، مجن، بسطام و شهرستان میامی نیز برگزار می شود.

حسین پور ادامه داد: در روز نهم دی ماه هم به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س) اعضای کانون مداحان به همراه تعدادی از هیئت های مذهبی شاهرود به صورت زنجیرزنی و سینه زنی به سمت میعادگاه نمازجمعه این شهر عزاداری خواهند کرد.

وی، توجه به لایه های عمیق و پیدایش و ظهور حماسه نهم دی ماه، تحلیل و تبیین ریشه های فتنه سال 88 و شیوه های براندازی نرم، تبیین و تحلیل پیامدهای داخلی و خارجی حماسه نهم دی ماه و تشریح نقش و جایگاه رهبری در خطوط کلی انقلاب را از جمله محورهای برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی ماه اعلام کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود اظهار داشت: مردم با خلق حماسه نهم دی ماه نشان دادند که مولفه اصلی نظام هستند.

محمد حسین پور تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه خود مردم شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: مردم حجت را بر منحرفین تمام کردند و نشان دادند دشمن حقیقی نظام اسلامی ایران آمریکای جنایتکار است.