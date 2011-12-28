7300 سوادآموز در همدان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین خورنگ بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی در جمع مربیان و آموزشیاران و مدیران نهضت سوادآموزی استان همدان اظهار داشت: هفت هزار و 200 سواد آموز نیز در بخش تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان اضافه کرد: سواد آموزان استان همدان در 771 کلاس درس سازماندهی شده اند.

بیشترین رشد باسوادی در همدان مربوط به زنان است

خورنگ با بیان اینکه بیشترین رشد باسوادی در استان همدان مربوط به زنان است، اظهار داشت: تا پایان سال 92 بی سوادی در استان همدان ریشه کن می شود.

ضیاالدین خورنگ با بیان اینکه نهضت سواد آموزی سواد و بصیرت را به خانواده ها و جامعه ایران هدیه کرده است، گفت: با تلاش آموزشیاران نهضت سواد آموزی، نرخ بی سوادی در استان به کمتر از سه درصد رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این نشست از کسب رتبه دوم توسط همدان در شاخص باسوادی کشور خبر داد و گفت: استان همدان در شاخص باسوادی سنین 10 تا 29 سال پس از استان مازندران، در رتبه دوم قرار دارد.

نهادینه کردن امر سواد در برخی از خانواده‌ها با مشکل مواجه است

عباس حسنی‌محتشم آموختن و یادگیری را حق بلاشرط جامعه اعلام و عنوان کردو افزود: نهادینه کردن امر سواد و سوادآموزی هنوز در برخی از خانواده‌ها با مشکل مواجه است که این امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حسنی محتشم با اشاره به اینکه در حال حاضر 97 و دو دهم درصد از جامعه هدف آموزش و پرورش استان همدان را افراد باسواد تشکیل می دهند، گفت: آموزش و پرورش در سال جاری یک هزار نفر از آموزشیاران را به صورت حق‌التدریس جذب و 163 آموزگار مشمول تبصره 5 را نیز قراردادی کرد.