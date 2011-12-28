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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۵۷

تصادف رانندگی در مریوان پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف رانندگی در مریوان پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

مریوان - خبرگزاری مهر: بر اثر واژگونی یک دستگاه پیکان در مسیر مریوان به سنندج پنج نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و در پی واژگونی یک دستگاه پیکان سواری در مسیر سنندج - مریوان دو نفر در محل حادثه کشته و سه نفر نیز به شدت زخمی شدند.

در این حادثه پیکان سواری از سمت روستای انجمنه به طرف مریوان در حرکت بود که به دلیل بی احتیاطی راننده وسیله نقلیه واژگون شد.

عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی راننده خودرو دلیل اصلی وقوع این حادثه اعلام شده است.

این تصادف در حالی رخ می دهد که جاده مریوان - سنندج همواره یکی از پرخطر ترین جاده های استان کردستان است که با وجود حرکت ماشین های نفت کش عراقی و ترانزیتی سالیانه جان ده ها تن از مسافران را می گیرد.

کد مطلب 1495943

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