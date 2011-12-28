47 فعالیت فرهنگی و تخصصی حوزه دفاع مقدس در همدان احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان با بیان اینکه این اقدام در راستای جذب اعتبارات استانی انجام شده است، افزود: مطالعه و تدوین نقش و جایگاه استان همدان در دفاع مقدس، راه اندازی مجتمع پژوهشگران دفاع مقدس و جمع آوری، حفظ و نشر آثار فاخر فرهنگی، هنری،ادبی و تبلیغی دفاع مقدس استان همدان برای حمایت و تامین اعتبار معرفی شده است.

وی اضافه کرد: کمک به ساماندهی حرم و یادمان های شهدای گمنام در مدارس، حمایت از اجرای طرح جامع گردشگری دفاع مقدس و حمایت از طرح جمع آوری خاطرات رزمندگان در قالب برگزاری جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس از دیگر برنامه های عنوان شده برای تامین اعتبار مالی است.

زمردیان افزود: باید برای حفظ و نشر ارزش ها و دستاورد های استانی که نقش به سزایی در طول دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی، پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس داشته، تلاش کرد.